騷擾電話問「如何和女友做愛？」心理師教你幫助他

嘉義縣市警局顧問、心理師林姿吟日前接獲生命線志工反映，有男子來電問「如何和女友做愛」、「是否有性經驗」，「第1次能不能教他」等一般人羞於啟齒問題，似乎刻意用性騷擾志工，志工多認為是惡作劇想掛電話，她則提醒，先仔細聽對方發言，因為患者可能躲在陰暗處，願意打電話就是機會，要想想如何幫助他。

林姿吟說，部分性偏差患者，對於很多問題羞於啟齒，平常不會向外求助，志工或一般民眾遇到這類問題，絕不要過度驚慌、暴露自己狀況，也不要出現惶恐、不滿情緒，因為這很可能造成對方快感，就像暴露狂喜歡看被驚嚇的女子產生驚慌。

林姿吟說明，聽完對方發問後可以回問「你為什麼想問這問題？」 看對方回應、是否找答案辯解，這時候可以用同理心和關心跟對方建議，讓對方理解，如何和另一半關係更好，是否和另一半有溝通不良或者其他阻礙，也可反問，「你問我這些話，是否和另一半討論過呢？」