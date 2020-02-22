耳垢會讓耳溫槍失準？ 醫生：有影響

就要開學了，學校都準備耳溫搶與額溫槍量體溫，但學校也發現，有些學生的耳溫竟然低於額溫，認為是耳垢太多，沒做好個人衛生所致，但又不好意思對家長說。台南市立醫院名譽院長吳明和說，耳垢太多，確實會影響到耳溫槍所測得的實際溫度，會比實際溫度低一點。

這幾天學校都把額溫槍、耳溫槍拿出來用，學生、外來民眾進校門都要量體溫，老師也拿來測試，確認額（耳）溫槍的準確性。但有老師在使用中，發現有學生的耳溫竟然比額溫低，以為儀器有問題，但量測其他人，耳溫都高於額溫，懷疑是否與學生的耳垢太多所致。但因涉及個人衛生問題，又不好意思對家長說，只好藏在心裡。

台南市立醫院名譽院長吳明和說，若耳垢太多，阻力就多，用耳溫槍量測時，就會受到影響，溫度會偏低，造成額溫高於耳溫情形。

有校長表示，這種情形雖不多，但也是因新冠肺炎疫情，全民量體溫下的新認知，除了家長應注意孩子的耳朵衛生，大家也應自我清潔，免得發燒卻測不出來。