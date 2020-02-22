年年辦運動會不停歇！阿里山鄉總動員 凝聚向心力
阿里山鄉全鄉運動會今天上午熱鬧登場，阿里山鄉是嘉義縣18鄉鎮中，唯一年年舉辦全鄉運動會的鄉鎮，嘉義縣長翁章梁更是首位全程參與開幕式的縣長。
阿里山鄉幅員遼闊，共有12村，中正、中山、香林、十字和豐山村為平地村，來吉、樂野、達邦、里佳、山美、新美和茶村為鄒族聚落，人口雖少，卻是嘉義觀光旅遊的聖地。
阿里山鄉全鄉運動會含行政團隊，共13支參賽隊伍依序進場，大會會旗由穿著傳統服飾的鄒族小朋友護送進場，聖火在群峰下點燃，場面熱鬧。
另外，為落實原住民族教育法及實驗三法，積極推動原住民族實驗教育及課程，阿里山國民中小學及達邦國小經過1年的籌備，108學年度首度實施以鄒族文化為主軸的實驗教育課程，配合運動會開幕式，由翁章梁和教育處長陳添丁等人舉行揭牌儀式。
展現實驗教育課程推動的成果，盼帶給學生最優質的學習環境，傳承在地的鄒族原民文化，實踐鄒族孩子在部落中學習原住民族文化智慧。
翁章梁指出，鄉運是鄒族朋友交流情感和競技的地方，每年舉行的全鄉運動會，族人全家總動員，看看老朋友，聊聊天，同時為選手加油打氣，凝聚族人向心力，大家團結在一起，熱鬧看比賽，真的不簡單。
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