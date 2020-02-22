年年辦運動會不停歇！阿里山鄉總動員 凝聚向心力

阿里山鄉全鄉運動會今天上午熱鬧登場，阿里山鄉是嘉義縣18鄉鎮中，唯一年年舉辦全鄉運動會的鄉鎮，嘉義縣長翁章梁更是首位全程參與開幕式的縣長。

阿里山鄉幅員遼闊，共有12村，中正、中山、香林、十字和豐山村為平地村，來吉、樂野、達邦、里佳、山美、新美和茶村為鄒族聚落，人口雖少，卻是嘉義觀光旅遊的聖地。

阿里山鄉全鄉運動會含行政團隊，共13支參賽隊伍依序進場，大會會旗由穿著傳統服飾的鄒族小朋友護送進場，聖火在群峰下點燃，場面熱鬧。

另外，為落實原住民族教育法及實驗三法，積極推動原住民族實驗教育及課程，阿里山國民中小學及達邦國小經過1年的籌備，108學年度首度實施以鄒族文化為主軸的實驗教育課程，配合運動會開幕式，由翁章梁和教育處長陳添丁等人舉行揭牌儀式。

展現實驗教育課程推動的成果，盼帶給學生最優質的學習環境，傳承在地的鄒族原民文化，實踐鄒族孩子在部落中學習原住民族文化智慧。