台南白河林初埤木棉花道 與台灣蘭展串成漂亮風景線

台南白河區木棉花季在林初埤木棉花道登場，從22日至3月15日，市長黃偉哲表示，各單位要做好新型冠狀肺炎防範措施，避免掃了賞花的興致，民眾只要做好自身的防疫，應多到戶外走走增強免疫力；木棉花與下月7日將登場的台灣蘭展可形成一條漂亮的風景線。

今天開幕活動由白河區公所、玉豐社區及台南市農村再生社區營造協會共同籌辦，安排仙草國小關嶺分校精彩的太鼓表演及奇美曼陀鈴演奏作為開場，並結合當地社區、鄰近區域青農及商家，在農村市集跨域行銷台南轄內172線、臺3線、臺17線、臺19甲線、202線等特色景點及產業美食，還有DIY的手作體驗供親子同樂。

今天也辦理金剛鸚鵡放飛活動，色彩斑斕的金剛鸚鵡翱翔於木棉花道，花鳥輝映，美麗的景色令人難以忘懷；林初埤水岸公園也舉辦了古琴、書法、國畫、茶席、漢服射箭等五藝表演，搭配著波光粼粼的湖面與優雅的自然景觀，是一場生態與文化的饗宴。

黃偉哲表示，一個好的工程，不是一個人可以完成，是需要靠眾人的力量才能夠完成，當然也是需要有人倡議、有人推動，特地感謝大家的齊心齊力完成這項任務。

黃偉哲強調，木棉花季與台灣蘭展形成一個很漂亮的風景線，兩個場地所在的位置差不多，可以看完蘭花展之後，再到林初埤木棉道走一走，享受戶外的風光。

白河林初埤木棉花目前花況已有4成，花季也將視花況作調整，白河區長蕭福清表示，假日期間為維持賞花秩序，於主要賞花區內的道路及水利地上將禁止停車及攤販設攤，將會同警察局及水利會進行稽查；為使區域交通順暢，請賞花的民眾多利用大眾運輸工具，2月22日起假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」網站查詢。