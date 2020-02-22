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台南白河林初埤木棉花道 與台灣蘭展串成漂亮風景線

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河林初埤木棉花盛開約4成，紅花配綠油油的稻田，形成一大美景。圖／台南市府提供
台南白河林初埤木棉花盛開約4成，紅花配綠油油的稻田，形成一大美景。圖／台南市府提供

台南白河區木棉花季在林初埤木棉花道登場，從22日至3月15日，市長黃偉哲表示，各單位要做好新型冠狀肺炎防範措施，避免掃了賞花的興致，民眾只要做好自身的防疫，應多到戶外走走增強免疫力；木棉花與下月7日將登場的台灣蘭展可形成一條漂亮的風景線。

今天開幕活動由白河區公所、玉豐社區及台南市農村再生社區營造協會共同籌辦，安排仙草國小關嶺分校精彩的太鼓表演及奇美曼陀鈴演奏作為開場，並結合當地社區、鄰近區域青農及商家，在農村市集跨域行銷台南轄內172線、臺3線、臺17線、臺19甲線、202線等特色景點及產業美食，還有DIY的手作體驗供親子同樂。

今天也辦理金剛鸚鵡放飛活動，色彩斑斕的金剛鸚鵡翱翔於木棉花道，花鳥輝映，美麗的景色令人難以忘懷；林初埤水岸公園也舉辦了古琴、書法、國畫、茶席、漢服射箭等五藝表演，搭配著波光粼粼的湖面與優雅的自然景觀，是一場生態與文化的饗宴。

黃偉哲表示，一個好的工程，不是一個人可以完成，是需要靠眾人的力量才能夠完成，當然也是需要有人倡議、有人推動，特地感謝大家的齊心齊力完成這項任務。

黃偉哲強調，木棉花季與台灣蘭展形成一個很漂亮的風景線，兩個場地所在的位置差不多，可以看完蘭花展之後，再到林初埤木棉道走一走，享受戶外的風光。

白河林初埤木棉花目前花況已有4成，花季也將視花況作調整，白河區長蕭福清表示，假日期間為維持賞花秩序，於主要賞花區內的道路及水利地上將禁止停車及攤販設攤，將會同警察局及水利會進行稽查；為使區域交通順暢，請賞花的民眾多利用大眾運輸工具，2月22日起假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」網站查詢。

2020臺灣國際蘭展於3月7日至3月16日，在台南市後壁區蘭花生物科技園區隆重登場！，農業局表示，今年蘭展將以「豐饒百年」為主軸，「豐饒百年」、「好圳百年」、「建築百年」、「傳藝百年」、「蘭續百年」、「湯泉百年」等六大主題，呈現這塊土地自古以來的重要文化軌跡，帶領遊客一同回顧臺灣百年重要的回憶，細細品味專屬臺灣的早年風貌。

台南白河木棉花季今天登場，市長黃偉哲鼓勵市民多到戶外走動。圖／台南市府提供
台南白河木棉花季今天登場，市長黃偉哲鼓勵市民多到戶外走動。圖／台南市府提供

白河 賞花 黃偉哲

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