雲林新婚喜宴藝人突然現身 全場驚呼添喜氣

雲林縣斗六市三好國際酒店今午一場婚宴，在親友祝福聲中，突然有幾名大家都不認識的帥哥美女進場，西裝禮服看來不像是來亂場的，這些不速之客還走上台，唱起歌來跳起舞，為新人祝福，原來他們是電視節目「請問今晚住誰家」的藝人團隊，引來全場驚呼叫好，後來才得知，藝人不請自來，是飯店的精心安排，為喜宴增添不少歡樂喜氣。

廣告人曾雅婷與飛機工程師陳顗夫相戀3年，今天結婚，選在斗六市三好國際酒店舉行婚宴。電視節目「請問今晚住誰家」幾位外籍與本國籍藝人舞陽、竇智孔、賈斯汀與阿喜等人，無預警參加這場婚宴，一行人進場上台，為新人獻唱，讓這對新人驚喜萬分，直呼「好開心！」，也好奇藝人如何會不請自來。

舞陽、竇智孔自彈自唱，還說笑逗唱，祝福新人白頭偕老、永浴愛河，贏得滿場喝采。曾雅婷被邀上台細說和老公的羅曼史，她說，和老公都是北漂到北部工作，經朋友介紹交往，雖從事不同行業，但興趣相投，喜歡逛夜市、旅遊出國，相知相戀，決定攜手共創幸福新人生。

陳顗夫也當場宣誓會呵護太太一輩子，兩人愛的誓言，圓滿又幸福。他們沒想到神秘嘉賓的藝人，意外出現在婚禮，還送來深深的祝福，相當難得「真的太高興了！」。