影/不受肺炎疫情影響 台南善化觀光草莓園遊客絡繹
新冠肺炎影響許多觀光業者生計，不過台南市善化區的觀光草莓園每天遊客依然眾多，部分業者預期下周的228連假將人潮洶湧，看好今年收成，草莓季可望持續到4月，營收可望比去年更好。
現在善化草莓仍有不少成熟高掛，等待遊客採摘，即使新冠肺炎疫情流行，依舊每天有許多遊客前來採果。
經營南科草莓園的黃姓業者表示，草莓園開放式經營不受流行疫情影響，這段新冠肺炎影響遊客外出意願，草莓園通風良好，遊客可前來採果根本不必擔心，他家的客人比去年還多。
黃姓業者說，草莓經過細心栽培管理照料，生長良好果實纍纍也很碩大，高架草莓已來到3期花，果實高掛透著陽光鮮紅欲滴，假日從早到晚遊客不曾間斷。
黃姓業者表示，今年草莓生長結果狀況令人滿意，多年來苦心投入栽培管理沒有白費； 他的草莓園位於省道台1線旁邊，來的遊客大多是 台南在地或者是高雄屏東路過，今年草莓狀況好，至少到清明節都還有很多草莓可以採摘。
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