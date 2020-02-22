影/不受肺炎疫情影響 台南善化觀光草莓園遊客絡繹

新冠肺炎影響許多觀光業者生計，不過台南市善化區的觀光草莓園每天遊客依然眾多，部分業者預期下周的228連假將人潮洶湧，看好今年收成，草莓季可望持續到4月，營收可望比去年更好。

現在善化草莓仍有不少成熟高掛，等待遊客採摘，即使新冠肺炎疫情流行，依舊每天有許多遊客前來採果。

經營南科草莓園的黃姓業者表示，草莓園開放式經營不受流行疫情影響，這段新冠肺炎影響遊客外出意願，草莓園通風良好，遊客可前來採果根本不必擔心，他家的客人比去年還多。

黃姓業者說，草莓經過細心栽培管理照料，生長良好果實纍纍也很碩大，高架草莓已來到3期花，果實高掛透著陽光鮮紅欲滴，假日從早到晚遊客不曾間斷。