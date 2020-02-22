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魔王級車道！36彎自行車挑戰賽 近千名車友挑戰極限
首屆舉辦的「2020梅山36彎自行車挑戰賽」具「魔王級」路線之稱，全長80公里，今天清晨7點由嘉義縣長翁章梁在梅山公園鳴槍出發，近千名來自全台各地車友一同騎上162甲線太平公路，10逾公里距離，即上升至海拔1千公尺的太平村，相當考驗耐力、體力與毅力。
以36處蜿蜒彎道聞名的太平公路36彎，海拔落差1千公尺，向來被單車族視為魔王級路線，通過挑戰後來到太平雲梯的頂端，居高臨下，雲嘉南美景盡收眼底，可說是「苦盡甘來」的最佳寫照。
為響應這場超級鐵騎賽事，「單車甜心」魏華萱也加入騎行行列，擔任車隊領航，與翁章梁、梅山鄉長林俊謀和嘉義縣文化觀光局長許有仁等人，共同為車友加油打氣。
梅山36彎自行車挑戰賽，從梅山公園出發，沿途經過太平公路36彎、太平村、太興村接166線道往瑞里，再從出水坑方向從竹崎鄉瑞水公路經過台3線回到起點，全長80公里，6.5小時完賽者將發給完騎證明和獎牌。
翁章梁笑說，主辦單位中華民國自行車協有眼光，挑選此優質的賽道歡迎全國車友，梅山鄉為阿里山高山茶最大產區，現正值櫻花盛開期，另有太平雲梯的雲海美景、圓潭自然生態園區等景點，車友騎車練身體，賞風景，喝好茶，吃美食，為人生一大樂事。
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