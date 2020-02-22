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影/幼兒周歲抓周！依序抓如意算盤金元寶讓人讚嘆
嘉義市遊Love園親子館與嘉邑城隍廟，今天上午在嘉義市兒童福利服務中心，共同舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動，邀請40組親子報名參加，活動報名費將捐作公益基金，讓參與家長、幼兒在周歲重要儀式中一起參與公益。
嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、嘉邑城隍廟董事長賴永川、市議員陳家平，今天都到場與40組親子同歡，黃敏惠也為參加活動的寶寶配戴城隍祈福香包，並敲響智慧鑼、送上祝福，隨即陪著親子抓周，當幼兒依序抓起了如意、算盤和金元寶，她開心稱讚「這個小朋友抓的好有邏輯」周邊觀眾也笑著稱讚好聰明！
黃敏惠表示，「抓周」是寶寶滿周歲的重要儀式，抓周活動不只是大人對孩子的期待，透過活動設計成為一種公益，也在這個重要活動儀式中親子同樂，為孩子留下成長過程美好的回憶，也接受滿滿的祝福，健康快樂平安長大。
遊Love園親子館館長翁紫銘直言，為了這次疫情她 一直猶豫要不要續辦這個活動，但好多家長都來電鼓勵「一定要辦」，她也四處張羅酒精、口罩等防疫消毒品，也感謝福添福基金會支持，一起為寶寶舉辦一場健康，充滿幸福的抓周活動 。
翁紫銘說，「古禮抓周」的每個步驟都有象徵意義，幼兒腳踏紅龜粿，意味腳踏實地長壽富貴，手摸蘋果、平安健康，嘴吃米香、口齒留香說好話；抓周要準備6的倍數物品，一般是12或18項，取的是六六大順之意，物品包括各行各業的代表物，筆、算盤、元寶、書籍、雞腿等物品，幼兒抓取的物件就象徵長大可能職業與性向。
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