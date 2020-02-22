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防疫也要亮眼 自己動手繡口罩！朴子刺繡館今重新開幕
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會發揮巧思，在朴子刺繡文化館中指導事先報名的民眾，為口罩套繡上精緻圖樣，作品既實用又能體驗刺繡的樂趣，只見前來參與的民眾，各個「埋頭苦幹」，專注在眼前的針線活中。
刺繡文化館為朴子市的文化觀光窗口，在完成招租程序後，歷經1個多月整備期，今天上午在「諾貝爾音樂藝術館」鼓隊的樂聲中，重新開幕，再次提供服務，館內除了展示精美的刺繡製品外，也販售朴子在地的刺繡文創品及刺繡老師親手繡製的產品。
朴子市早期曾為刺繡產業的重鎮，當時朴子市大量外銷刺繡藝品，包括了八仙彩、布袋戲偶衣服、新娘嫁妝等，銷路遍及全台各地，朴子市公所為傳承在地文化特色，自民國91年致力推展刺繡，不僅成立嘉義縣刺繡文化學會、開辦研習班做刺繡教學，更在文化部支持下，興建刺繡文化館。
刺繡文化館原為當地船舶大隊的辦公廳舍閒置空間，建築由木造日本宿舍改建，館內記錄當年朴子市在刺繡產業蓬勃發展榮景。
吳品叡指出，未來公所將與刺繡文化學會密切合作，盼刺繡文化館成為台灣民俗技藝發揚的樞紐，將開辦各項課程，令刺繡與其他文化及生活結合，活動資訊也會第一時間發布在「Team叡 吳品叡」及「嘉義縣刺繡文化學會」臉書粉絲專頁，民眾可多留意。
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