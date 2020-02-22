安撫人心！台中南天宮祈福法會 民眾排隊鑽轎腳祈求平安

新冠病毒疫情增溫，引起民眾擔憂，台中南天宮廟前廣場今天上午舉行祈福灑淨除疫法會，關帝爺神轎出巡祈福除煞、除疫淨化，在上午10時安座在台中南天宮廟前廣場，現場請出百年神轎，提供民眾鑽轎腳，並且由法師一一為信徒加持、灑淨，民眾還領取關帝君加持過的清淨符，祈求平安。

台中南天宮主委吳光雄說，近來受到病毒肆虐，導致民眾人心惶惶，心理建設也相當重要，今天舉辦法會目的是安撫民心，希望民眾聽從政府防疫措施，做好勤洗手等防護作為的同時，透過法會消災祈福，盼新冠病毒疫情能早日控制、撲滅，民眾回歸正常的生活，社會祥和、安居樂業。

吳光雄說明，祈福儀式上，道長們上陣祈安，向關聖帝君、保生大帝、觀世音菩薩等眾神上香，呈報疫情疏文，疫情造成民眾不安，祈求眾神展神威，為社會祈福消災，並請法師團誦經植福，祈求庇佑眾生平安、安撫民心。

台中南天宮關帝爺神轎在今天上午8時出巡祈福除煞、除疫淨化，並且在10時回到台中南天宮，由台中南天宮主委吳光雄率三名法師、廟方人員迎接、安座，廟方在廟前廣場請出百年神轎，提供民眾鑽轎腳。

現場很多信徒扶老攜幼，有的戴口罩，爭相排隊鑽轎腳，有的老人家即便手腳不靈便，仍虔誠的鑽轎腳，起身後再由法師加持、灑淨。現場也提供關帝君加持過的清淨符，方便民眾隨身攜帶或故為淨身之用。廟方還準備麵線湯100份，讓信眾呷平安。。