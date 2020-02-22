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新冠肺炎血液存量缺很大 麻豆扶輪社送口罩鼓勵捐血
新冠肺炎疫情衝撃全台血庫急拉警報，麻豆扶輪社今天就以「送口罩」為號召，希望吸引更多民眾來捐血，台南捐血中心表示，目前全台各地安全庫存量都只有幾天，尤其北部更缺，加上各機關公司紛紛取消，及學校延後開學，都是雪上加霜。
台南捐血中心人員表示，目前各捐血點都加強清潔及消毒頻率，並嚴格實施量體溫措施，提供民眾乾洗手，在國內還沒有出現社區感染的現在，捐血點都是安全的，民眾不用太擔心，也希望各捐血主辦單位能持續舉辦大型捐血活動，否則疫情預料是長期的，血庫恐會不足，但也提醒有中港澳旅遊史，28天內暫緩捐血。
不過，目前各大捐血中心都面臨過去不少熱心舉辦大型捐血活動的贊助單位，也在擔心人潮聚集恐衍生傳染風險的考量之下，紛紛喊卡，讓血庫進帳雪崩式下滑，某科技大廠原本明天要辦大型捐血活動也取消，台南捐血中心就自己辦。
台南捐血中心人員表示，目前各捐血點都加強清潔及消毒頻率，並嚴格實施量體溫措施，提供民眾乾洗手，在國內還沒有出現社區感染的現在，捐血點都是安全的，民眾不用太擔心，也希望各捐血主辦單位能持續舉辦大型捐血活動，否則疫情預料是長期的，血庫恐會不足，但也提醒有中港澳、新加坡旅遊史，28天內不能捐血。
麻豆扶輪社長黃國真說，原本每年都會辦二次捐血活動，這次遇到新冠肺炎，原本也擔心會影響民眾捐血意願，但看到防護措施都做得不錯，也將之前買的200個口罩，拿出來分享給熱心捐血者，防疫也不忘「捐血一袋救人一命」。
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