中小學將開學 無患子生技回饋鄉里贈在地學校洗手乳

國中小學後天星期一就要開學，台南市安定區無患子生技公司為協助在地安定區學校防疫，後天將捐給安定國中與安南、南興、安定3所國小兩百罐洗手乳，協助學校落實勤洗手防疫。

無患子公司老董王高榮表示，原本今天要提供但實在生產不出來，因為容器與部分原料短缺，生產速度很慢，客戶的訂單到現在都還無法交貨，4所學校各50罐應可用一星期以上，等原料容器進口後，會看各校需求繼續提供。

無患子生技老董王高榮研發古寶無患子闖出名號，長期回饋鄉里不遺餘力，他認為能有現今的規模，是靠地方鄉親支持，只要地方或社區有需要，都會盡力協助。新冠肺炎疫情嚴重，公司面臨原物料供給壓力，瓶裝容器與壓頭缺貨，到處調貨仍無法滿足需求，且還有不少廠商訂貨，公司有交貨的壓力，最近一批200000瓶本該出貨，但現在只能生產10000多瓶，只能盡力而為。

即使原物料供應不及與廠商交貨壓力，王高榮前天仍捐贈4680瓶噴霧式乾洗手液給台南市警察局，希望全市員警人手一瓶。

王高榮表示，雖各項防疫產品都出現原物料供貨壓力，仍希望能替防疫奉獻一己心力，會視疫情與產線能力，提供相關團體單位協助。