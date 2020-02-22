噴射艇禮車超威風！新娘除了拋扇還丟無線電、救生衣！

嘉義縣太保救難協會理事黃郁壬今日娶親，與協會內身兼財務長一職的林維君愛情長跑11年，上午乘坐價值200多萬、430匹馬力的「噴射艇禮車」穿梭在新港鄉的街道中，風光迎娶美嬌娘回家，場面熱鬧有趣，超級吸睛。

平時出現在海上救難用，私人的噴射艇首次以「禮車」之姿，綁上氣球、紅彩帶，醒目的出現在街道中，民眾看得直呼「好帥氣」，當乘坐在「禮車」上的黃郁壬經過時，民眾更舉起大拇指，大喊「恭喜」祝賀新郎官，接著拿出手機捕捉噴射艇煞氣的身影。

黃郁壬與林維君共同服務於嘉義縣太保救難協會，盡心協助救災，協會理事長許正義發想創意點子，以噴射艇作為「禮車」，更出動協會中的「勇士」支援婚禮，擔任禮車司機及婚禮闖關關主，就是為讓新人留下美好的回憶。

闖關過程中，當關主問起黃郁壬，新娘的優點時，只見他露出靦腆笑容，細數著林維君溫柔、善良、有想法等，經過重重挑戰，終於成功抵達新娘房後，他隨即以高跪姿，大喊「老婆，嫁給我吧。」林維君也羞澀地笑著回應「我願意。」

最後，在新人坐上「噴射艇」禮車後，林維君也遵循古禮「擲扇」，取「扇」與「善」同音，象徵新娘將福氣留給娘家，同時也拋出貼上囍字級紅紙的「救生衣」及「無線電」，盼將祝福與好運分享給救難協會。