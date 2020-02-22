人車讓路 巷子這棵老榕樹最大！
台南市東門路二段158巷內原是台南農改場，遷場後留下老樹與日式宿舍，文化局修建後，成為迷人的府東創意森林，巷子中央矗立著1棵老榕樹，人車都讓他，成為另種護樹的情懷。
東區龍山里長許福銘說，原台南農改場未遷到新化前，場內的樹木多，特別是一些日式宿舍庭園都種有老樹；遷移後，老樹都保留下來，加上老宿舍重新整修後，成為東區最迷人景點。
其中巷內1棵老榕樹，原只是場內路旁的樹，但移場後重新規畫，這棵榕樹就位在路中央。基於護樹、愛樹情懷，榕樹保留下來，並且加大樹穴，增加棲地面積，也成為社區特有景象，更多了人文情懷。
許福銘說，府東創意森林內有老麵包樹、黑檀木等，來此別忘了要好好欣賞這些迷人的老樹。
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