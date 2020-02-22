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2020臺灣國際蘭展下月登場 「百年豐饒」6大主題先曝光

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台灣國際蘭展今年以豐饒百年為主題。圖/台南市府提供
台灣國際蘭展今年以豐饒百年為主題。圖/台南市府提供

「2020台灣國際蘭展」即將於3月7日至3月16日在台南市後壁區蘭花生物科技園區隆重登場！ 歷經將近半年的籌設，在匠師們竭盡所能的趕工，今年蘭展將以「豐饒百年」為主軸，「豐饒百年」、「好圳百年」、「建築百年」、「傳藝百年」、「蘭續百年」、「湯泉百年」等六大主題，呈現這塊土地自古以來的重要文化軌跡，市長黃偉哲希望帶大家一同回顧台灣百年圍繞在你我生活中重要的回憶，細細品味專屬台灣的早年風貌。

「台南」擁有全國最大耕地，是台灣最重要的糧倉之一，也是許多優質農產品的重要生產基地。「豐饒百年」呈現因嘉南大圳水源渠道的開發，充足的水資源，滋養了嘉南平原，人們依循節氣，春耕、夏耘、秋收、冬藏，透過古往今來歷經時代變遷與汗水痕跡的農具，結合茂盛優雅的蘭花，展現出苦盡甘來五穀豐收，象徵物產豐饒的繁華景致。

「好圳百年」一座座懸掛式的水滴造景，代表著豐沛的水源，搭配錯落的方塊有如畝畝稻田，因水而生，孕育出多元且豐富的農業發展，帶動周邊村落的生命力，同時象徵嘉南平原百年來的富庶。

「建築百年」傳統三合院屋房是台灣鄉鎮最具代表性的古厝建築，走入廳堂映入眼簾的是百年來棒球風光史，讓大家回憶起半夜守著電視街坊鄰居此起彼落的加油聲與鞭炮聲。左右兩廳房還有象徵台灣百年來的建築特色，紅瓦磚牆、磨石子與近代鐵窗花，寫下了歷經時代與文化的變遷，呈現台灣歷經百年的建築風格。

「傳藝百年」布袋戲、歌仔戲是台灣舊時農村生活裡重要的心靈糧食，為重現每逢年節廟會，大人小孩流連於戲棚下的真實生活，我們在此區搭建了互動式的布袋戲棚，讓大家回味舊時掌中戲偶的魅力與超偶師口中的經典台詞，想像廣場上滿是參與盛典的人潮，大呼小叫喧鬧歡笑聲不絕於耳的繁華時光。

「蘭續百年」以烏山頭水庫壩型為主體的造景，宣洩而下的壯觀水勢與渠道襯托出嘉南大圳引水流帶來豐饒的重要意象，磅礡水流聲與煙霧中，穿梭而過的是壩體下森林裡生生不息的原生蘭種，一株株強而有力的原生蘭，展現出自然界宏偉的神祕氣息，也延續著蘭花永生不滅的美麗傳承。

「湯泉百年」關子嶺溫泉開發甚早至今已有百餘年，是台灣唯一的泥漿溫泉也是台南溫泉指標，湯泉更是百業興起所帶動忙碌之暇的休閒生活，我們將帶領大家走進水火同源與溫泉老街的景致，一同徜徉在關子嶺之戀的音樂氛圍中，細細品味泡湯後舒體通暢的感受，所有時光彷彿停留在古老的年代，看到熟悉的街口老麵攤、扁擔豆花、雜貨舖，不時散發出誘人的古早味。

台南市府表示，不管經過多少時代社會的變遷與文化的洗滌，這些曾經走過困苦歷經貧乏到豐饒富足的生活縮影，我們藉由一座座具有故事性的蘭花造景，帶民眾一點一滴重拾台灣舊時足跡，喚起大家心中那段不曾被遺忘的記憶，一同見證台灣豐饒的百年時光。

台灣國際蘭展今年以豐饒百年為主題。圖/台南市府提供
台灣國際蘭展今年以豐饒百年為主題。圖/台南市府提供

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