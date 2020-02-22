年後上吐下瀉急診增2成 主因年輕人不洗手老人太節儉

不浪費食物是國人傳統美德，但食材未保鮮，就可能引起急性腹瀉等問題，台中榮總嘉義分院急診發現，春節過後上吐下瀉患者約增2成，年輕族群及年紀長者都有，研判年輕人衛生習慣不好，感染諾羅病毒；年長者太節儉引發「冰箱性腹瀉」，提醒民眾注意手部衛生，食物新鮮吃。

急診室醫師陳璿羽指出，腹瀉可分急性跟慢性兩種，急性腹瀉約發生2至3周內；慢性腹瀉會超過3周，急診腹瀉患者中，常見年輕人缺乏良好衛生習慣、未洗手，感染諾羅病毒，引起嘔吐、腹瀉症狀；年長者則多因節儉不浪費，重複加熱菜餚或烹煮冰凍已久食材，引發「冰箱性腹瀉」、急性腹瀉；而慢性腹瀉因症狀非急性，民眾可能忽略。

嘉義榮院內科部主任、肝膽腸胃科醫師彭彥鈞提醒，許多慢性腹瀉跟大腸病變有關，應注意個人排便習慣是否改變，如果有出現腹痛、血便、體重持續下降症狀，應立即就醫，做更精細糞便篩檢，避免大腸癌發生。建議民眾將大腸鏡檢查列入定期健康檢查項目，確保健康「腸」命百歲。

彭彥鈞說，腹瀉患者除多休息，仍應注意適量飲食及補充水分、電解質，避免脫水情形發生。許多患者腹瀉時飲用運動飲料，補充水分及電解質，但高糖運動飲料不利吸收，其實溫開水是最佳補充水分來源，運動飲料建議成人對半稀釋飲用，而腹瀉孩童建議買電解水飲用為佳。

營養科主任羅梅華表示，現代人習慣一次購買大量食材，忽略生鮮食物也有保存期限，有些食物外觀看似正常，但中內部可能已有細菌滋生，建議做好食物保鮮及分類，可使用保鮮膜、保鮮盒，減少濕氣產生，延長保存時間，

新購食材可先依每次食用分量做分裝冷凍，隔餐食物重複加熱，會造成含維生素C的蔬果營養流失，且隔夜菜放在冰箱冷藏，亦可能產生亞硝酸鹽致癌，建議購買適量食材烹煮，以一頓食用完畢為佳，避免引起健康問題。