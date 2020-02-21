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中小學將開學 台南41校齊聚大成國小觀摩防疫

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供
中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供

中小學25日將開學，台南市大新化區41所國中小校長、老師50多人到台南市「防疫種子學校」善化區大成國小觀摩發燒篩檢防疫管制演練、研討防疫措施；大成國小校長楊益民表示，防疫必須「料敵從寬、禦敵從嚴」，依照防疫的SOP規畫絕不能鬆懈。

大成國小師生1600多人，為避免開學日出現意外狀況，校方購買帳篷設立服疫站，讓發燒的學童可於空曠處休息，校方強調會加強與家長溝通，小孩生病就在家休息，不要勉強上學。

尤其大成國小許多家長在南科工作，有些學童寒假期間隨父母出國出差，校方也會掌控學童出國旅遊史，不管是否為大陸、港澳、日、韓等地區，都會一一記錄。

楊益民表示，大成國小長期與家長溝通良好，平日有學童臨時生病，家長都會到校接回，若防疫期間學童突然發燒，家長無法即刻接回，學校也會先帶學生到診所看病。

楊益民指出，學校根據教育局制訂的校園防疫須知、防疫手冊的7大項措施，包括防疫組織建立、學校師生追蹤、防疫物資整備、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、緊急通報等準則，訂定大成國小體溫量測布點與動線規畫說明。

大成國小日前先派教師參與教育局防疫示範演練，今再再舉辦研討會與各國中小代表交流研討防疫，彙整意見回報教育局。

中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供
中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供
中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供
中小學將開學，台南41校齊聚大成國小觀摩防疫。圖/楊益民提供

發燒 教育局 出國 新冠肺炎

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