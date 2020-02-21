時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

「小辣椒」變成夢幻「小仙女」！雲林縣議會問政以嗆辣風格聞名的時代力量縣議員廖郁賢，今天和比她大22歲的雲林科技大學助理教授簡端良「閃婚」，到戶政完成新登記，許多親友驚喜祝福，網友和支持者也賀聲連連，指她在議會像小鋼砲連連轟出震撼，在老公懷裡卻如小鳥依人，難得見她溫柔情懷。

雲林縣最年輕的議員廖郁賢，今天在父母及親友陪伴下，與雲科大通識中心哲學助理教授簡端良，在斗六戶政事務所完成結婚登記。平常只見勤於問政，不涉兒女情長的她，閃婚已令許多人驚訝，和簡教授像百米愛情短跑，才交往21天就結婚，才更叫人驚奇。

「雲科才子」簡端良比廖郁賢足足大了22歲，3天前才見過大他3、4歲的岳父母，一樁美妙親事就像「得來速」一般快速訂親，廖郁賢的母親雖是農家人，卻開明地笑說「女兒幸福最重要，年齡不是問題！」

28歲的廖郁賢參政之前，原是補教老師，前2年返鄉擔任時力雲林縣黨部副執行長，在毫無知名度和政治背景之下，每天站在路口真誠拜票，前年以高票，為時力在雲林搶下首個議員席次，進軍議會殿堂，她說，當選時還欠著一屁股學貸。

廖郁賢以新人之姿進入議會問政，卻無菜鳥的羞澀，宛如議會的火箭筒，砲火一發接一發，加上善用網路攻勢，很快在政壇闖出名號，立於一席之地。

雲科大哲學助理教授簡端良，也是謙謙君子，力挺「反送中」，或許這方面的理念相繫，注下他們姻緣的開始。50歲的簡端良在臉書生動描寫他的「脫單宣言」，「我簡端良一定堅守婦道、絶不後宮干政」、「任何想透過我，來影響廖郁賢議員對工程、縣政、計畫……監督之遊說，一概捥拒」、「不到10天，戀愛都沒開始，怎麼就要走入婚姻了呢？答：結婚才是戀愛的開始！」

簡端良更發表求婚金言，說他與廖郁賢相識很久，最近才動心，他認為與另一半彼此生命都在尋找幸福，「這種幸福是不一樣的生命經驗，她值得我去追求，用很快的時間去追」「我要用一輩子的時間來談一場戀愛」。果然21天的追求，加上這番金言打動佳人的心，決定相守一生。

兩人今天下午在自己臉書各自公開喜訊，廖郁賢說，連她自己都很意外，卻很甜蜜。她透露，大選之前還曾和老爸開玩笑說，只要時力政黨票過2萬5000票她就結婚，「兩個禮拜前，他（簡端良）才剛成為我的男朋友；兩個禮拜後，我們已經在戶政事務所。」，讓老爸都來不及反應，她就已實現諾言。