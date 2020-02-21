長榮大學31港澳生居家檢疫5人期滿 校長送T恤

長榮大學31名港澳生配合政府新冠肺炎防疫措施，2月11日前陸續返校集體在學校居家檢疫14天，今天有5名學生居家檢疫期滿返回住處，為確保學生健康，離校前衛保組護理師先為學生健康檢查，並評估身體狀況。

校長李泳龍到場送行，贈送學校特製的T恤，恭喜學生順利「出關」。學務處也準備湯圓，象徵平安圓滿，因學生下飛機後就直接到校，行李較多，為讓學生方便回家，校方派校車送學生返回住宿處。

來自澳門的盧姓學生表示，居家檢疫期間，一天三餐全由學校照顧，工作人員像家人一樣經常關心問候，缺生活用品時校方都會準備，也會有單位送來點心、零食，尤其在情人節收到學校送的巧克力，非常驚喜，感受到滿滿的愛。

他說，房間裡面的網路很通暢，可掌握外界的資訊，也會做運動打發時間；不過只要體溫稍微高一點，心情會很複雜，這時就會跟工作人員聊一下，還好有他們的支持與關懷，自己並不孤單，感謝學校的服務與照顧，順利度過2周的居家檢疫期。

校長李泳龍叮嚀學生，回家後要持續照顧自己的健康，做好防疫措施，保持愉快的心情迎接開學，他也感謝相關人員協助，把學生當作自己的孩子，陪伴他們度過居家檢疫期。

他說，雖然疫情與政府政策每日都有變化，長榮大學會因應目前最新發展作出調整，開學即將到來，學校積極做好防疫準備，讓師生有安全的校園環境。