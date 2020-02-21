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第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

長榮大學31港澳生居家檢疫5人期滿 校長送T恤

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
長榮大學31港澳生在校集體居家檢疫，今天5人期滿離開，校長李泳龍贈送T恤。圖/校方提供
長榮大學31港澳生在校集體居家檢疫，今天5人期滿離開，校長李泳龍贈送T恤。圖/校方提供

長榮大學31名港澳生配合政府新冠肺炎防疫措施，2月11日前陸續返校集體在學校居家檢疫14天，今天有5名學生居家檢疫期滿返回住處，為確保學生健康，離校前衛保組護理師先為學生健康檢查，並評估身體狀況。

校長李泳龍到場送行，贈送學校特製的T恤，恭喜學生順利「出關」。學務處也準備湯圓，象徵平安圓滿，因學生下飛機後就直接到校，行李較多，為讓學生方便回家，校方派校車送學生返回住宿處。

來自澳門的盧姓學生表示，居家檢疫期間，一天三餐全由學校照顧，工作人員像家人一樣經常關心問候，缺生活用品時校方都會準備，也會有單位送來點心、零食，尤其在情人節收到學校送的巧克力，非常驚喜，感受到滿滿的愛。

他說，房間裡面的網路很通暢，可掌握外界的資訊，也會做運動打發時間；不過只要體溫稍微高一點，心情會很複雜，這時就會跟工作人員聊一下，還好有他們的支持與關懷，自己並不孤單，感謝學校的服務與照顧，順利度過2周的居家檢疫期。

校長李泳龍叮嚀學生，回家後要持續照顧自己的健康，做好防疫措施，保持愉快的心情迎接開學，他也感謝相關人員協助，把學生當作自己的孩子，陪伴他們度過居家檢疫期。

他說，雖然疫情與政府政策每日都有變化，長榮大學會因應目前最新發展作出調整，開學即將到來，學校積極做好防疫準備，讓師生有安全的校園環境。

學務長杜嘉玲表示，目前還有26位港澳生在校進行居家檢疫，健康狀況良好。居家檢疫區內已備有基本寢具，生活用品與三餐，校方全數負責，為掌握學生健康狀況，每日上下午需上網路表單填寫體溫量測情形；各樓層出入門口前將擺設大型垃圾桶，提供進住者將房內打包垃圾丟入，並由清潔人員統一清運到單獨子母車內，並於子母車外註記「特殊垃圾」字樣及上鎖處理。每日樓層通道也以漂白水稀釋拖地清潔一次，尤其垃圾桶周邊將會加強消毒處理；居家檢疫結束離宿時，當日下午5點前也將完成房間清理及消毒工作，務必讓學生能在這期間獲得安全健康的環境。

長榮大學31港澳生在校集體居家檢疫，今天5人期滿離開，校長李泳龍贈送T恤。圖/校方提供
長榮大學31港澳生在校集體居家檢疫，今天5人期滿離開，校長李泳龍贈送T恤。圖/校方提供
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居家檢疫 長榮 新冠肺炎

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