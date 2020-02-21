黃偉哲用電商平台賣農產 1個半月銷售破400萬元

台南市政府日前與PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大購物網路平台合作，舉辦「台南農產專區電商平台網路特賣」，短短1個半月銷售金額達446萬元，市長黃偉哲表示，台南即將面臨鳳梨產季，為避免受新冠肺炎疫情衝擊，會持續藉該通路將農產賣出去。

黃偉哲說，市府在7大電商電商平台畫設台南農產專區，從去年12月13日到今年1月31日，1個半月銷售28638件產品，總金額達446萬1千多元，平均一天賣出約10萬塊錢，不需要擺攤、實品運送等，只要在網路上讓大家動動手指，就可以有這麼好的銷售成績，非常難能可貴。

黃偉哲指出，這一次與電商合作銷售，市府建立大數據，知道哪些農特產品適合電商行銷，會依據大數據來調整下一個階段農特產品的行銷，讓台南農產品賣得更好。尤其現在是新冠肺炎的防疫期間，很多人寧願宅在家上網買東西，希望消費者能透過網路購物採買台南好吃、好玩又健康的農特產品。

農業局表示，這次在7大電商平台上架的30項精選台南農產品中，鹽地小蕃茄、台南極鮮無刺虱目魚柳條、台南無刺虱目魚肚、毛豆莢、愛文芒果干最受到消費者歡迎。此次合作的電商購物平台會持續保留「台南農產網路特賣」專區，3月底後民眾也可透過台南農產運銷公司、南瀛農產國際行銷股份有限公司、關廟區農會、郵政商城、東森購物台等網站平台購買到台南在地、新鮮的鳳梨禮盒。