快訊

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲用電商平台賣農產 1個半月銷售破400萬元

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右四）日前推動「台南農產專區」電商平台網路特賣，行銷台南農特產品，接下來因應新冠肺炎，將藉由該平台銷售鳳梨產品。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（右四）日前推動「台南農產專區」電商平台網路特賣，行銷台南農特產品，接下來因應新冠肺炎，將藉由該平台銷售鳳梨產品。記者鄭維真／攝影

台南市政府日前與PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大購物網路平台合作，舉辦「台南農產專區電商平台網路特賣」，短短1個半月銷售金額達446萬元，市長黃偉哲表示，台南即將面臨鳳梨產季，為避免受新冠肺炎疫情衝擊，會持續藉該通路將農產賣出去。

黃偉哲說，市府在7大電商電商平台畫設台南農產專區，從去年12月13日到今年1月31日，1個半月銷售28638件產品，總金額達446萬1千多元，平均一天賣出約10萬塊錢，不需要擺攤、實品運送等，只要在網路上讓大家動動手指，就可以有這麼好的銷售成績，非常難能可貴。

黃偉哲指出，這一次與電商合作銷售，市府建立大數據，知道哪些農特產品適合電商行銷，會依據大數據來調整下一個階段農特產品的行銷，讓台南農產品賣得更好。尤其現在是新冠肺炎的防疫期間，很多人寧願宅在家上網買東西，希望消費者能透過網路購物採買台南好吃、好玩又健康的農特產品。

農業局表示，這次在7大電商平台上架的30項精選台南農產品中，鹽地小蕃茄、台南極鮮無刺虱目魚柳條、台南無刺虱目魚肚、毛豆莢、愛文芒果干最受到消費者歡迎。此次合作的電商購物平台會持續保留「台南農產網路特賣」專區，3月底後民眾也可透過台南農產運銷公司、南瀛農產國際行銷股份有限公司、關廟區農會、郵政商城、東森購物台等網站平台購買到台南在地、新鮮的鳳梨禮盒。

電商 新冠肺炎 黃偉哲 PChome

延伸閱讀

下周開學！黃偉哲：台南37度算發燒 學生不必一直戴口罩

酒精搶手 黃偉哲：將洽商台南民營酒廠支援生產

連獲9聖筊 首廟天壇明辦新冠肺炎消災祈禳法會

防疫酒精大缺貨 黃偉哲突發點子：請民間酒廠投入生產

相關新聞

黃偉哲用電商平台賣農產 1個半月銷售破400萬元

台南市政府日前與PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集...

民雄將添300個就業機會！福隆玻璃纖維第二工廠今動土

嘉義縣民雄工業區內的福隆玻璃纖維公司，為日東紡績株式會社在台灣的子公司，民國77年成立至，至今已30載，為在地創下許多就...

台南白河林初埤木棉花盛開 搭公車追全球最美花海街道

曾入選全球最美花海街道的台南市白河林初埤木棉花道已火紅綻放，台南市交通局表示，民眾不用搭飛機出國，只要搭乘大台南公車黃6...

老師免費教口罩套製作 媽媽們學得好開心

受口罩荒影響，口罩套正夯，網路上也教導製作口罩套，不過，沒有口罩套板模，要做並不容易，有人有看卻不懂。台南社大開體驗課程...

影／防堵新冠肺炎疫情漏洞 台南機場取締白牌車

新冠肺炎疫情增溫，違規營業的白牌車成了防疫漏洞，台南市府交通局會同台南監理站、交通大隊今天下午在台南機場加強白牌車稽查取...

行得正義！偏鄉東石鄉幸福巴士啟航 隨招隨停方便搭車

嘉義縣政府結合交通部公路總局，推出東石鄉「幸福巴士計畫」，上午在鄉公所舉行「幸福巴士」啟航儀式，由嘉義客運用小型巴士載客...

台南中華路交通大執法 違規三周抓兩千多件將加強宣導

台南市中華路是全市違規最多路段，永康警分局執行中華路「交通大執法」，今天統計2月1日至2月20日共取締違規停車1474件...

家長組親子團 讓公園成了互助喘息空間

台南市一群家長組成青年公園親子團，大家提供電動玩具車等遊戲器材，讓小朋友使用，除了讓孩子彼此交流，家長也交換育兒經，了解新語彙。若家長臨時有事，要離開，其他團員就代為照顧孩子，團員形容這兒是一處互助且可讓家長喘息的好地方。最近新冠肺炎疫情發燒，帶孩子來此玩，讓他們更安心。

洋紅風鈴木提前綻放 蔗埕文化園區卻冷清

暖冬影響，嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區，洋紅風鈴木提前盛開，花開燦爛，讓人驚艷，是網友特蒐全台十處洋紅風鈴木盛開熱點，碰上新冠肺炎疫情，賞花遊客冷清。

台南議會赴佛州參訪 通過加強台佛雙邊關係決議文

台南市議長郭信良、民進黨立委陳亭妃以及多名台南市議員本周赴美參訪佛羅里達州州眾議會，爭取外交成果大突破，郭信良表示，州參...

民眾竟1天內噴完整瓶酒精！ 台酒人員嘆：多為心中恐懼

新冠肺炎疫情持續蔓延，令民眾瘋狂搶購防疫物資口罩及酒精，台灣菸酒公司嘉義縣某營業處今天上午販售200瓶75度、600cc...

連獲9聖筊 首廟天壇明辦新冠肺炎消災祈禳法會

新冠肺炎疫情升溫，位在台南市中西區的首廟天壇將在明天舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，盼藉由宗教安定人心，共同防疫，祈求疫...

熱門新聞

疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

疫情衝擊！火鍋餐廳暫停營業2個半月 自助餐取消改套餐

嘉義火車站前大白熊也戴口罩？網友笑：好像大內褲

口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

台南防疫加強取締白牌車 監理站：檢舉獎金最高30萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。