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展望會發助學金 幫台東逾3千清寒生減輕壓力

中央社 / 台東縣21日電

開學在即，台灣世界展望會東區辦事處發放助學金，幫助台東3300名貧困學子家庭減輕籌措學費壓力，能順利上學。就讀專科學校的小偉感謝展望會，幫忙減輕母親的經濟壓力。

台灣世界展望會東區辦事處今天表示，為減輕貧困家庭愁於籌措學費的沉重壓力，展望會東區辦事自14日起開始發放助學金，總計發給3300名貧困學子生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金共逾新台幣2400萬元，讓清寒學子無憂、安心上學。

展望會指出，今年就讀醫護管理專科5年級的小偉說，透過展望會助學支持與資源協助，減輕母親一人扶養家中四個孩子的經濟負擔，讓他能安心順利就學。

小偉說，唯有完成學業，未來有一份安定的工作，才能脫離貧困生活，也不辜負資助人的愛心捐助。

展望會表示，小偉雖處在艱困環境中，卻不因此喪志，積極參與展望會舉辦的各項活動，透過團體活動增加與同儕間的互動交流，學習應對進退。

小偉在課餘也踴躍參與並協助學校與教會的活動，他的認真獲得師長肯定；每逢寒暑假，小偉則會把握打工機會，協助減輕母親肩頭上重擔。

展望會表示，就讀高中3年級的小宜，在父親罹患重大疾病時，外籍母親獨自負起照顧父親及3名子女的責任，小宜對自己的家庭情況深感自卑及無力。

在社工老師鼓勵及家人支持下，小宜漸漸認知學習是自己的事，雖然原生家庭的現況暫時無法改變，但重點是自己的努力，才有機會翻轉逆境、勇敢迎向未來。

展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，每到開學，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力負擔學費；因此，邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」幫助台東縣內弱勢學子無憂上學。

蕭文榮指出，展望會還推動「國內兒童資助計畫」，透過長期一對一的資助關係，資助人與台灣世界展望會一起陪伴稚弱的生命翻轉貧窮、進入豐盛，讓受助的家庭與學子有機會邁向自立。

愛心捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「助學行動」、「國內兒童資助計畫」或利用台灣世界展望會官網進行線上捐款，或洽愛心專線（089）340964。

世界展望會 東區 捐款

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