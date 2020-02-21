民雄將添300個就業機會！福隆玻璃纖維第二工廠今動土

嘉義縣民雄工業區內的福隆玻璃纖維公司，為日東紡績株式會社在台灣的子公司，民國77年成立至，至今已30載，為在地創下許多就業機會，帶動經濟發展，今日上午進行第二工廠的新建工程動土典禮。

嘉義縣長翁章梁指出，福隆玻璃纖維公司及其母廠皆為生產5G製成中的重要零件，於台灣的工廠將擴增第二場，投資約40億台幣，未來將帶來上百個就業機會。

翁章梁表示，嘉義縣已有越來越多廠商進駐設廠、投資案，帶來無數就業機會及人口進駐，隨後商業發展也跟著帶動，

嘉義縣不管是民雄航太基地、馬稠後工業區、水上鄉南靖農場、中埔鄉公館農場等產業園區開發，將形成群聚效應，帶動商業及地方住宅將蓬勃發展。

民雄鄉長何嘉恒指出，福隆玻璃纖維為國際性公司，未來將持續在民雄鄉內深耕經營，福隆玻璃纖維已承諾未來將優先錄取在地民眾，預計將提供300至400個就業機會，帶動鄉內經濟發展。

日東紡績株式會社事業部門部門長五十嵐和彥表示，日東紡績株式會社自民國12年創業以來，從紡織原料事業、玻璃纖維事業，擴展至醫療用品等，特別為玻璃纖維部分，自民國27年第1次工業化生產成功至今，為業界領導品牌。