台南白河林初埤木棉花盛開 搭公車追全球最美花海街道

曾入選全球最美花海街道的台南市白河林初埤木棉花道已火紅綻放，台南市交通局表示，民眾不用搭飛機出國，只要搭乘大台南公車黃6-1「農村樂活公車」就能前往輕鬆漫步在木棉花道下，還可順道遊覽菁寮無米樂、俗女養成記等追劇景點。

台南市交通指出，隨著大台南幹支線公車路網成形，愈來愈多民眾已有搭公車出遊的習慣，為服務賞木棉花海民眾，交通局結合現有「黃6-1農村樂活公車」協調客運業者於花季例假日，於2月22、23、28、29日及3月1、7、8、14、15等9日含加班車共24班次，民眾花季期間至新營客運總站搭乘「黃6-1農村樂活公車」即可體驗豐富深度的農村生活及沿途美麗風景，暫時拋卻都市塵囂，來一場純粹寧靜的心靈饗宴。

交通局局長王銘德表示，「黃6-1農村樂活公車」透過路線整合串連新營、後壁、白河一帶景點，沿途行經埤寮天鵝湖、菁寮老街、天主教堂、無米樂社區、墨林文物館、金德興藥舖、土溝彩繪村等景點，並行經國際級木棉花海入口，民眾可先搭乘黃6-1公車至各景點遊覽再前往賞花，免去塞車、停車困擾，大幅提升旅遊品質。

台南市公共運輸處表示，搭乘高鐵的遊客亦可在高鐵嘉義站搭乘黃9公車，在後壁火車站下車，再轉乘黃6-1前往林初埤木棉花道、菁寮等地區。公車班次、時刻等可電洽新營客運新營站（06-632-2513），也可在大台南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw或撥公車語音查詢電話06-2998484（我坐坐巴士巴士）查詢。