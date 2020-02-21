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老師免費教口罩套製作 媽媽們學得好開心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影
台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影

口罩荒影響，口罩套正夯，網路上也教導製作口罩套，不過，沒有口罩套板模，要做並不容易，有人有看卻不懂。台南社大開體驗課程，老師免費教導學員製作口罩套，沒有裁縫機，用手縫方式也可製作有摺痕，漂亮又透氣的口罩套。

開學在即，因新冠肺炎疫情影響，家長都在為孩子準備口罩，而許多公司也都規定員工必須戴口罩上班，但因口罩供應量仍無法滿足需求，口罩套順勢而出，相當搶手，網路上也有許多自製口罩套的訊息，還有影片教導製作。

不過，仍有許多民眾看了網路上貼出的口罩製作方法，或因有看未懂，或是沒有裁縫機，無法自製。台南社大3月2日要開課，這幾天辦體驗課程，為了讓更多學員能自製口罩套，20日晚上及今天上午各開了口罩套製作的體驗課，吸引許多家長及學員參加。

老師高韻芬昨晚教學員用裁縫機縫製口罩套，有位家長特別帶了就讀小學的孩子來，現場量大小，在老師指導下，為孩子做出漂亮的口罩套。老師陳幸黛今天教學員手工縫製口罩套，她說，目前市面上賣的口罩套有沒摺痕，有的是只有1、2個摺痕，考量到目前在藥局買到的口罩都是3摺痕，為了讓口罩套戴起來較有立體感、透氣，因此先製作板模，讓學生能很快看懂，依樣畫葫蘆，縫製出口罩套。另為了讓防疫效果更好，兩側作暗釦，也讓口罩不露出。

參加課程的學員，花了約兩個半小時，都縫出3摺痕的口罩套，相當有成就感，認為看起來簡單，做起來並不容易，也覺得市面上1個賣7、80元，較好的甚至100元，並不貴。

台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影
台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影
台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影
台南社大開體驗課程，教作口罩套。記者鄭惠仁／攝影

口罩 新冠肺炎 疫情

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