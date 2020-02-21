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影／防堵新冠肺炎疫情漏洞 台南機場取締白牌車
新冠肺炎疫情增溫，違規營業的白牌車成了防疫漏洞，台南市府交通局會同台南監理站、交通大隊今天下午在台南機場加強白牌車稽查取締勤務，並呼籲民眾及來台南旅遊旅客配合防疫搭乘合法營業計程車，共同圍堵防疫漏洞。
台南市交通局公共運輸處課長劉昆和表示，台灣發生白牌車駕駛感染肺炎疫情的狀況，市長非常重視，今天特別指示交通局會同交通大隊、台南監理站等單位，在台南航空站等處加強自用車違規營業（白牌車）稽查取締勤務，也希望宣導民眾多使用合法計程車，因為白牌車一旦駕駛或乘客有染病狀況，將無法追蹤乘客搭載紀錄，這將形成防疫漏洞。他呼籲來台南旅遊民眾搭乘合法計程車，以免搭載不明車輛，造成疫情追蹤上的困難。
據交通局統計，去年台南取締兩件白牌車違法營業案件，一在成功路KTV附近，另則在台南火車站，兩者均各裁罰10萬元。今年迄今則尚未取締相關案件。
交通大隊副大隊長方明海指出，所謂的白牌車即是沒有通過Uber或標準式計程車考照甄試及格的司機，就俗稱為白牌，也就是沒有營業計程車的標識，且它的汽牌是跟一般自用轎車一樣，而非白底紅字。他強調，交大則配合監理單位共同執行取締工作。
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