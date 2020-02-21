行得正義！偏鄉東石鄉幸福巴士啟航 隨招隨停方便搭車

嘉義縣政府結合交通部公路總局，推出東石鄉「幸福巴士計畫」，上午在鄉公所舉行「幸福巴士」啟航儀式，由嘉義客運用小型巴士載客，除定點招呼站，採隨招隨停服務，方便鄉親學生們搭乘，外出、上學、就醫。

縣長翁章梁、東石鄉長林佳瑩、嘉義區監理所副所長戴邦芳、議員姜梅紅、蔡奇璋及各村里長等，出席「幸福巴士」啟航儀式慶祝。

「洲仔村至朴子」路線，自洲仔村發車沿途停靠圍潭村、圍潭活動中心、蔦松村、朴子醫院、樸靈宮、朴子市場、東石國中、東石高中、果菜市場及朴子轉運站。每周一至五行駛、每天6班次，其中支線繞駛東石國高中，方便學生上下學搭乘。

「四股至東石漁人碼頭」路線，自四股發車沿途停靠鰲股、港口宮、下槽子埔、下楫子、港前厝、副瀨、頂厝、山寮、東石鄉公所及東石漁人碼頭。每周一至周五行駛，每天4班次。

沿海東石鄉對外交通，雖有台82線東西向快速道路、台61線西部濱海快速公路、台17線濱海公路及縣道166線、168線等聯外道路，但現有公路客運服務未深入各村里，洲仔村民需步行1公里到台82線搭公車。