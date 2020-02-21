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台南中華路交通大執法 違規三周抓兩千多件將加強宣導

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件，今天到營區對官兵加強宣導。圖/員警提供
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件，今天到營區對官兵加強宣導。圖/員警提供

台南市中華路是全市違規最多路段，永康警分局執行中華路「交通大執法」，今天統計2月1日至2月20日共取締違規停車1474件、闖紅燈347件、行駛未依標誌標線號誌490件合計2311件，平均每天取締超過115件。

警方表示，2月1日至18日中華路因車禍受傷人數42人，比去年同期50人下降8人，傷亡降低16%，取締有一定效果，將持續中華路段等易違規熱點加強取締，呼籲駕駛人留意，養成良好駕駛習慣。

為求長期改善路況，警方除將中華路列為「執法示範道路」， 今天起以取締違規與宣導交通安全並重方式推動，派員到各重要單位強化宣導，落實民眾良好駕駛習慣，尊重路權使用觀念。

永康分局表示，交通組警員劉政其今天到陸軍第四地區指揮部補給油料庫台南補給分庫宣導酒後不開車、行車安全教育，加強交通宣導，希望加強官兵汽機車安全駕駛正確觀念，減少交通事故發生。

交通組長張澤銘指出，宣導主題重點以「降低交通事故，強化交通安全觀念」、「遵守號誌、減少事故」、「十次車禍九次快、勿超速」、「酒後不開車」、「路口停讓」及「行人用路安全」等為主，播放影片實例說明遵守道安規則及路權的重要性，加深各級官兵對於道路安全的重視，也說明近年永康區車禍的案例及行車注意事項，期待減少交通事故發生，保障用路人身與財產安全。

永康分局統計，轄內易肇事路段為中華路，分析肇事原因，以「未依標誌標線」、「違反號誌、標誌管制」、「違規停車」為最，導致汽、機車爭道致提高事故風險。因此自2月起執行交通大執法勤務，取締各項交通違規。

永康分局長呂世明表示，交通大執法稽查取締違規不以處罰為目的，而是導正駕駛人用路觀念養成守法習慣。

台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件。圖/員警提供
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件。圖/員警提供
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件。圖/員警提供
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件。圖/員警提供
台南中華路交通大執法，永康分局三周查獲違規破兩千多件，今天到營區對官兵加強宣導。圖/員警提供
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