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防範武漢肺炎 雲嘉校園全面消毒

中央社 / 嘉義21日電

防範武漢肺炎，雲嘉兩縣進行高中、國中小校園、公立幼兒園全面消毒，出動各鄉鎮市清潔隊協助噴灑藥水，25日開學前將全部完成。

開學在即，2019冠狀肺炎疫情未歇，嘉義縣長翁章梁與雲林縣長張麗善今天都到學校視察，瞭解校園環境的消毒及耳、額溫槍、兒童口罩、消毒水等防疫物資準備情形。

嘉義縣南新國小校長莊政道表示，除了基本的校園消毒，校方還調查學生在寒假期間是否出國，目前有5名學生、1名老師到過疫區，都已過了14天的自主管理，但其中有1名學生因體質較弱，建議家長在228連假後才讓他上學。

教育處長陳添丁表示，嘉義縣新住民子女占全縣國中小學生的16%，比率是全台灣最高，另外，寒假期間到日韓遊玩的學生也不少，所以要求各國中小調查學生寒假期間是否有出國，並做出相對因應。

雲林縣教育處長邱孝文表示，學校開學後，校園不對外開放，民眾因特殊狀況若要進入校園，必須依照防疫措施的規定，量體溫、戴口罩。

嘉義縣環保局長張根穆表示，19日起協調各鄉鎮市的清潔隊，進行公立高中職、國中小學及公立幼兒園等校園戶外環境消毒，今天可完成作業。

雲林縣政府則表示，校園消毒工作同樣請清潔隊協助，24日可完成。

嘉義 寒假 幼兒園

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