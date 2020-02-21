台南議會赴佛州參訪 通過加強台佛雙邊關係決議文

台南市議長郭信良、民進黨立委陳亭妃以及多名台南市議員本周赴美參訪佛羅里達州州眾議會，爭取外交成果大突破，郭信良表示，州參眾兩會無異議通過加強台灣與佛羅里達雙邊關係決議文，展現對台灣的重視及維繫雙方友誼的強烈意願，令人感動。

郭信良表示，美國對台灣一直很友善，是台灣堅定的朋友，也是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，尤其去年美國參議院通過「台北法案」，隨即眾議院外交委員會也通過眾議院版本的台北法案，代表美國國會跨黨派支持台灣的國際參與。

郭信良說，決議文選在訪團到訪當日通過，未來將把自己率團造訪促進雙方關係鞏固一事列入正式決議文中，充分展現對訪團的重視。同行的立委陳亭妃表示，佛州是全美人口第3多的州，經濟實力強悍，對台灣也很友善。

台南市議會指出，該決議文支持鞏固佛州與台灣姊妹關係，鼓勵雙邊經貿發展及文化交流，內容除了向蔡英文總統當選連任祝賀之外，也提到奧蘭多與台南市為姊妹市，歡迎台南市議會郭議長率團來訪，更支持台灣有意義參與INTERPOL、WHA、UNFCCC、ICAO等國際組織，也希望在既有的友好關係下，台美經貿夥伴關係能更為提升，兩方能盡速簽定台美雙邊貿易協定。