民眾竟1天內噴完整瓶酒精！ 台酒人員嘆：多為心中恐懼

新冠肺炎疫情持續蔓延，令民眾瘋狂搶購防疫物資口罩及酒精，台灣菸酒公司嘉義縣某營業處今天上午販售200瓶75度、600cc酒精，每人限購1瓶，在上午8點開賣後，9點即銷售一空，每日皆秒殺。

營業處人員指出，開賣至今，常見前一日才前來排隊的民眾，次日又重複購買，詢問後發現，民眾竟在1日內噴灑完整瓶酒精，令他趕緊提醒噴灑酒精必須適量使用，若在家中高頻率噴灑，空氣中瀰漫高濃度酒精，容易造成閃燃，發生火災。

此間營業處，本周一至周三原先販售300cc小瓶的酒精，盼令更多民眾可以取得酒精，順利購買；但周三收到通知，小瓶的酒精需分配給健保藥局販售，因此自昨日起轉為販售600cc大瓶酒精。

現階段健保藥局每周分配3箱，共72瓶300cc的酒精，若為一般公司行號欲購買酒精，採與每日限購的酒精數量分流，一般企業可憑公司統一發票章，至台灣菸酒公司各營業處購買6瓶酒精。

營業處人員表示，每日依照公司配額開放民眾購買，每日數量不一定，從先前備有240瓶至昨日150瓶，今日則為200瓶，開放現場民眾購買。

民眾每天限購買1瓶酒精，仍供不應求，接近中午時，仍不少民眾前來詢問是否還有酒精？營業處人員表情凝重，邊搖頭說，「不一定是真正需要，多是源自心中的恐懼」，從來未見過酒精搶成這樣。