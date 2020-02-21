酒精搶手 黃偉哲：將洽商台南民營酒廠支援生產

武漢肺炎升溫，不只口罩一罩難求，連酒精也很搶手。台南市長黃偉哲今天表示，將洽商台南市15間民營酒廠撥出部份產線，支援投入酒精的生產。

黃偉哲今天在將軍區漚汪文衡殿協助康那香公司董事長戴榮吉發放抗空污口罩時指出，目前台灣菸酒公司和部份酒廠已投入酒精的生產，台南市也有15間民營酒廠，市府將洽商這些酒廠撥出部份產線支援酒精的生產，讓酒精供應更充裕。

黃偉哲希望藥廠和酒廠共體時艱，協助解決酒精之荒；但因酒精購買不是採實名制，酒精又是低燃點，容易造成公共危險，黃偉哲呼籲民眾不需大量購買囤積酒精，夠用就好。

黃偉哲也提到當下防疫物資的整備，他表示，中央已徵用防疫物資的原料及產線，預定下週口罩供應可提升到650萬片，希望3月初達到1000萬片。

至於2月25日高國中小學開學，黃偉哲指示市府教育局擬定防疫手冊，各校務必在開學前落實校園防疫整備，指導學生做好個人衛生管理及勤洗手，宣導正確資訊，莫讓錯誤消息影響學生安全。