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回饋鄉里 台南康那香發逾萬個抗空污口罩

中央社 / 台南21日電

武漢肺炎延燒，台南市康那香公司董事長戴榮吉今天在將軍區漚汪文衡殿發放自家生產的1萬5000個抗空污口罩，對象僅限將軍區國中以下學生及文衡殿周遭的老人，以回饋鄉里。

戴榮吉上午在將軍區漚汪文衡殿發放口罩及抗菌濕巾，也讓這座當地信仰中心擠爆。身為文衡殿榮譽主委的戴榮吉說，只要神明指示，將在將軍區將軍、苓仔寮、青鯤鯓、馬沙溝等4間大廟加碼發放口罩給老人。

對於政府已徵用口罩工廠的口罩，康那香為何有口罩捐給鄉里，戴榮吉解釋說，康那香日產21萬片醫療口罩全交給政府，他發放的是自家另條產線的抗空污口罩，日產6萬片，比醫療口罩貴5倍，一片市價新台幣25元，可多日使用配戴。

戴榮吉表示，市面醫療口罩一罩難求，不忍家鄉老人每次出門排隊只能買到2片口罩，加上開學在即，在取得神明同意指示，捐贈康那香的抗空污口罩及抗菌濕巾。

戴榮吉發放的對象是漚汪文衡殿四角頭（將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上老人及將軍區國中小、幼兒園學生，長者約1500人、學生約800人。每位老人可獲得4片口罩及2包抗菌濕巾，只要攜帶身分證就能領取；學童每人可獲得10片口罩及1包抗菌濕巾，由學校領回統一發給學生。

台南市長黃偉哲也趕到現場協助發放，且致贈感謝狀給戴榮吉。目前康那香公司正全面趕工製作政府徵用的醫療口罩，日產21萬片，且預定在3月擴充產線，讓每日產能達到50萬片。

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