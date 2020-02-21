連獲9聖筊 首廟天壇明辦新冠肺炎消災祈禳法會

新冠肺炎疫情升溫，位在台南市中西區的首廟天壇將在明天舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，盼藉由宗教安定人心，共同防疫，祈求疫情趕快結束並祈福國泰民安。

為避免疫情蔓延，台南市長黃偉哲下令市府各局處及各區公所總動員，投入防疫工作。首廟天壇12日也向廟內主祀神明「玉皇上帝」上香請示與請旨，結果連續獲9個聖筊，同意舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」。該法會設壇也會請廟內神明「張天師」、「普化天尊」、「太乙真人」坐鎮，並誦讀「太上南斗六司延壽度人妙經」、「太上玄靈北斗本命延生真經」、「藥師琉璃光如來本願功德經」等3部經書。

法會明天上午8時30分開始，接著由市長黃偉哲與首廟天壇董事長徐國潤一同祭拜恭讀主祭疏文，廟方表示，希望藉此法會以擴大向玉帝祈福，祈求全球各地新冠肺炎疫情早日消弭平息，人民生活能恢復平安與安康，並在中午12時休息期間及下午4時法會結束時發放平安水及壽桃，民眾可一起來參與法會，共同集氣祈福。