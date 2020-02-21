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要開學了！雲林人數最多的立仁國小做好萬全備
雲林縣學生數最多的虎尾立仁國小，學生數達一千多人，校方已動員作好萬全準備迎接開學，虎尾鎮長丁學忠親自帶領清潔隊進校消毒，並了解校方的準備情況，請家長安心讓孩子上學。
鎮長丁學忠和鎮代主席林嘉弘今天帶領清潔隊到虎尾立仁國小展開大消毒，包括廁所及任何死角都不錯過，丁學忠說，立仁國小學生人數最多，是指標性學校，感謝全校老師動員防疫，期待不要有任何漏洞，讓孩子安心上學。
校長邱慧俐指出，該校學生人數1275人是雲林學生數最多的小學，校方已準備好各種防疫物資，學校有三處校門入口都會一一為孩子量體溫，同時如有孩子已有發燒情況，也請家長暫勿讓孩子上學，做好防疫準備。
校方指出，該校外配學生達約兩、三百人，其中寒假有八人有回大陸過年，但都已過自主管理期限，只一人目前還留滯在中國，已依規定處置，讓這名學生透過視訊教育部平台採取遠距教學。
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