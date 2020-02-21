創辦人許文龍擔綱 奇美博物館推形象片《心願的起源》

奇美集團成立60周年，今天推出92歲創辦人許文龍首次擔綱拍攝的奇美博物館形象影片，以許文龍口述搭配電影手法「分享此館成立的初心，讓民眾理解奇美博物館存在的意義」。影片連結：youtu.be/H573Q23sNaw。

奇美博物館表示，形象影片名為《心願的起源》，希望回歸博物館成立的初心，讓民眾了解「這裡不僅擁有豐富的收藏與優美的建築，背後的創館理念更藏著令人感動的故事」。

形象片由「藝術家兼導」演楊士毅操刀，片長4分50秒呈現許文龍的「初衷與蒐藏概念」，影片可細分出「理念版、動物廳、兵器廳、藝術廳、樂器廳」等5支極短篇，建構出系列完整形象概念影片。

館方指出，為了還原許文龍小時候的場景，特別向台南二中申借場地進行拍攝；說明許文龍想蓋博物館的心願來自童年時參觀日本官方設置的台南州立教育博物館，小學時許文龍生活貧苦，那座住家附近的博物館就是他的心靈寄託，而當時他所觀賞的標本，後來輾轉到了台南二中，並常年收藏於此。

為了呈現許文龍兒時逛博物館的畫面，拍攝團隊前往台南二中取景，並找來許母校「立人國小」棒球隊的小朋友扮演小許文龍，重建當時情境。畫面中許文龍侃侃而談10歲時的初心，搭配小許文龍身影，「橫跨80年終於圓夢的感動，令觀者深切體會」。