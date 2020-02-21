這裡的農田魚塭回填建築廢棄物 隨意燃燒未取締？

台南環保聯盟今天表示，南市安南區溪南里，以及周遭的都市計畫農地、魚塭，長年來被傾倒、掩埋大量建築廢棄物，甚至非法露天燃燒，造成路面毀損與嚴重空汙，地方不勝其擾也常反應，卻未見改善。環保局表示，已有兩件報檢方偵辦。

台南環盟理事長黃安調表示，此案積存已久，雖經地方人士多次向市府反映，不知何故卻一直無法改善？該處為私有農地及魚塭，依照農發條例，應落實農地農用，如需土地使用變更，也應依法申請挖方和回填，但挖取良土卻回填大塊水泥磚塊、板模廢棄物，符合回填規定嗎？相關主管機關難道都無需稽核監督？其次，隨意燃燒行為屢見不鮮，怎麼也不見取締？

黃安調說，上料源不外乎營建工地或路邊石，但也該有清理計畫書；該區域掩埋的大塊建築剩餘和廢板模，是以何種名義申請？可否公開清理計畫書和清運三聯單內容？