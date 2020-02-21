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台灣國際蘭展3/7登場 讓遊客體驗古早味

中央社 / 台南21日電

無懼武漢肺炎疫情，2020台灣國際蘭展將如期於3月7日登場，因今年適逢烏山頭水庫及嘉南大圳動工百年，蘭展以「豐饒百年」為主軸，帶領遊客穿越時空，體驗台灣濃濃古早味。

國際三大蘭花主題展之一的2020台灣國際蘭展3月7日登場、16日閉幕，為期10天，一如往年在後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉辦。台南市政府觀光旅遊局今年結合旅行社及在地社區推出「蘭展搶先看限量遊程」、「活動限定遊程」與「在地風土小旅行」，並整合觀光業者推出3月的「蘭展月好康」，還加碼推出「住台南送蘭花」等多項蘭展專屬好康方案。

去年的2019台灣國際蘭展締造參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株，蘭展觀展的國別達43國、3至5年內外銷訂單新台幣113.1億元等佳績。

今年是烏山頭水庫及嘉南大圳動工百年，這套日治水利系統成就嘉南平原成為台灣最大米倉，也讓台南擁有全國最大面積的耕地，是許多優質農產品的重要生產基地；蘭展則以「豐饒百年」為主軸，呈現嘉南大圳水源渠道的開發，滋養嘉南平原。

台南市政府農業局人員今天表示，蘭展分「豐饒百年」、「好圳百年」、「建築百年」、「傳藝百年」、「蘭續百年」、「湯泉百年」等6大主題，體現時代變遷，描繪出古往今來的人們，依循節氣進行春耕、夏耘、秋收、冬藏，象徵物產豐饒的繁華。

「好圳百年」是一座座懸掛式的水滴造景，代表豐沛水源，再搭配錯落方塊，有如畝畝稻田因水而生，孕育出多元豐富的農業發展，帶動周邊村落生命力，展現嘉南平原百年富庶。

「建築百年」的傳統三合院是台灣鄉鎮最具代表性的古厝建築，紅瓦磚牆、磨石子和鐵窗花，寫下了時代文化的變遷。「傳藝百年」布展的布袋戲、歌仔戲是台灣舊時農村生活重要的心靈糧食，互動式的布袋戲棚，讓遊客回味舊時掌中戲偶的魅力和操偶師口中的經典台詞。

「蘭續百年」以烏山頭水庫壩型為主體的造景，宣洩而下的壯觀水勢及渠道，襯托出嘉南大圳引水流帶來豐饒的意象，也延續著蘭花永生不滅的美麗傳承。「湯泉百年」布置出白河區關子嶺溫泉開發，這裡是台灣唯一的泥漿溫泉，還有水火同源及溫泉老街的景色，時光彷彿停留在古老的年代。

溫泉 建築 水庫

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