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南鐵地下化工程致地面裂縫 鐵道局：下周一修補
台南市區鐵路地下化如火如荼進行，但北區長榮新城國宅卻因施工導致地面龜裂，住戶擔心未來恐會造成地層下陷，鐵道局今天表示，目前監測都安全無虞，下周一將進行補修，讓住戶安心。
當地居民去年底即發現長榮新城的人行道出現一道裂縫，長勝里長吳澐晏說，因為社區老人家多，該步道是老人家健走的路段，許多年長者擔心會不慎跌倒，甚至有可能會造成地層下陷、房屋倒塌，所以希望施工單位能趕緊處理。
鐵道局工程師表示，去年大概11月有接獲通知，不過委請台灣省土木技師公會進行的建物調查及鑑定報告，都有密切監測周邊建物狀況，目前監測結果都沒有異狀。經研判，人行步道當初施作時僅有表層簡易回填，所以在鐵路地下化工程施工敲除旁邊花圃時，表層鬆軟土質有局部下陷造成，並沒有任何安全疑慮，已協調承包商在下周一將表層重新整理，回填復原，後續也會持續觀察。
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