康那香董座發放學童及老人1.5萬個口罩 現場宣布加碼
學校下周即將開學，家長憂心口罩不夠用，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，今天捐贈漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將軍區學童防疫3D口罩，今天上午10點開始發放，湧入滿滿的民眾，領到口罩都表達感謝。
戴榮吉是漚汪文衡殿榮譽主委，他在決定發放學童口罩後，有感於老人家到藥房排隊只能買兩倜個口罩相當不捨，向關聖帝君擲筊請示獲允杯，決定也發給65歲老人各4片。
同時也當場宣布，將軍區的苓子寮、將軍、馬沙溝及青鯤鯓廟，只要神明説要發放，他就加碼發放給全部65歲的老人口罩。
外界質疑口罩不是都被政府徵用了？戴榮吉說，公司生產每日21萬片醫療口罩，全部交給政府，他發放的是空汙口罩，日產6萬片，是N95等級，一片市價25元，可多日配戴，目前在觀光工廠有販售；他也提到政府要3月底要加裝5條產線，每日可增加50萬片產能。
近期新冠肺炎及流感疫情肆虐全球，市面醫療口罩一罩難求，有鑑於家鄉民眾買不到口罩防護疫情及學童即將開學，基於感恩故鄉的心情，守護家鄉長者及學童健康，再度慷慨回饋故鄉，捐贈公司研發的3D立體口罩及抗菌濕巾。
發放對像是漚汪文衡殿四角頭（即將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上（即民國44年2月前出生）信徒初估有1500人，及將軍鄉區國中小與幼兒園學童約800人，以愛守護家鄉長者及孩童的健康，期盼能幫助家鄉民眾共同度過這一次的疫情，總計發放1.5萬片，經費約35萬元。
這次愛心發放是將軍區國中小及幼兒園學童，每位均能獲得10片口罩及抗菌濕巾一包，由各校校長代表統一領取，另漚汪文衡殿四角頭65歲以上（民國44年2月前出生）信徒，每位可獲得4片口罩及抗菌濕巾二包，凡居住於該區域符合條件之民眾均能攜帶身分證明文件至漚汪文衡殿前領取，今天上午10點至下午三點辦理發放，行動不便老人可以由親友帶身分證明文件代領。
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