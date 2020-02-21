快訊

極音速飛彈與雷射炮 即將改變未來戰場的新武器

中央黨部租約結束將搬？江啟臣：國民黨已非泱泱大黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康那香董座發放學童及老人1.5萬個口罩 現場宣布加碼

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影

學校下周即將開學，家長憂心口罩不夠用，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，今天捐贈漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將軍區學童防疫3D口罩，今天上午10點開始發放，湧入滿滿的民眾，領到口罩都表達感謝。

戴榮吉是漚汪文衡殿榮譽主委，他在決定發放學童口罩後，有感於老人家到藥房排隊只能買兩倜個口罩相當不捨，向關聖帝君擲筊請示獲允杯，決定也發給65歲老人各4片。

同時也當場宣布，將軍區的苓子寮、將軍、馬沙溝及青鯤鯓廟，只要神明説要發放，他就加碼發放給全部65歲的老人口罩。

外界質疑口罩不是都被政府徵用了？戴榮吉說，公司生產每日21萬片醫療口罩，全部交給政府，他發放的是空汙口罩，日產6萬片，是N95等級，一片市價25元，可多日配戴，目前在觀光工廠有販售；他也提到政府要3月底要加裝5條產線，每日可增加50萬片產能。

近期新冠肺炎及流感疫情肆虐全球，市面醫療口罩一罩難求，有鑑於家鄉民眾買不到口罩防護疫情及學童即將開學，基於感恩故鄉的心情，守護家鄉長者及學童健康，再度慷慨回饋故鄉，捐贈公司研發的3D立體口罩及抗菌濕巾。

發放對像是漚汪文衡殿四角頭（即將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上（即民國44年2月前出生）信徒初估有1500人，及將軍鄉區國中小與幼兒園學童約800人，以愛守護家鄉長者及孩童的健康，期盼能幫助家鄉民眾共同度過這一次的疫情，總計發放1.5萬片，經費約35萬元。

這次愛心發放是將軍區國中小及幼兒園學童，每位均能獲得10片口罩及抗菌濕巾一包，由各校校長代表統一領取，另漚汪文衡殿四角頭65歲以上（民國44年2月前出生）信徒，每位可獲得4片口罩及抗菌濕巾二包，凡居住於該區域符合條件之民眾均能攜帶身分證明文件至漚汪文衡殿前領取，今天上午10點至下午三點辦理發放，行動不便老人可以由親友帶身分證明文件代領。

台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影
台南康那香董事長戴榮吉今天在漚汪文衡殿發放學童及老人防空汙口罩。記者吳淑玲/攝影

口罩 軍區 疫情

延伸閱讀

口罩販賣機辨識身分證免費領2片 衛生局：未違法

口罩男送150個口罩 后里消防分隊：寒流中出現一股溫暖

前線醫護人員缺口罩 她曝：被痰噴口罩還是得用下去

古天樂霸氣收購130萬口罩助香港 全港熱議

相關新聞

春神來了！蔗埕文化園區洋紅風鈴木粉嫩花盛開美麗吸睛

暖冬影響，嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區，洋紅風鈴木提前盛開，花開燦爛，讓人驚艷，是網友特蒐全台十處洋紅風鈴木盛開熱點...

要開學了！雲林人數最多的立仁國小做好萬全備

雲林縣學生數最多的虎尾立仁國小，學生數達一千多人，校方已動員作好萬全準備迎接開學，虎尾鎮長丁學忠親自帶領清潔隊進校消毒，...

大甲媽祖新港進香 翁章梁爭取中央配發家戶安心口罩

新冠肺炎疫情險峻，防疫碰上農曆3月瘋媽祖，讓外界對疫情憂心， 宗教盛事大甲媽祖下月起駕遶境，到嘉義縣新港鄉奉天宮進香，新...

創辦人許文龍擔綱 奇美博物館推形象片《心願的起源》

奇美集團成立60周年，今天推出92歲創辦人許文龍首次擔綱拍攝的奇美博物館形象影片，以許文龍口述搭配電影手法「分享此館成立...

這裡的農田魚塭回填建築廢棄物 隨意燃燒未取締？

台南環保聯盟今天表示，南市安南區溪南里，以及周遭的都市計畫農地、魚塭，長年來被傾倒、掩埋大量建築廢棄物，甚至非法露天燃燒...

南鐵地下化工程致地面裂縫 鐵道局：下周一修補

台南市區鐵路地下化如火如荼進行，但北區長榮新城國宅卻因施工導致地面龜裂，住戶擔心未來恐會造成地層下陷，鐵道局今天表示，目...

康那香董座發放學童及老人1.5萬個口罩 現場宣布加碼

學校下周即將開學，家長憂心口罩不夠用，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，今天捐贈漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將...

u故事／地球老爸扮愛的推手 星星少年拚出特奧金牌

如果家中有位自閉症的孩子，仰賴現有的醫療和特教資源，或許是個辦法；但是，蔡傑的爸爸蔡昭偉不願和現實妥協，毅然辭去工作，全...

翁章梁視察南新國小防疫 校長求助增加口罩額溫槍

新冠肺炎疫情險峻，開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁上午視察學生數逾千人的太保市南新國小防疫措施，校長莊政道說，學...

7天買1次 嘉市衛生所每天實名制買口罩 衛教勤洗手

嘉義市衛生所搭配買口罩人氣，啟動行動衛教補給站，昨天下午向買口罩民眾宣導衛教「勤洗手、正確使用口罩」，讓民眾買口罩也獲得...

嘉義火車站前大白熊也戴口罩？網友笑：好像大內褲

嘉義火車站前的沉睡森林大白熊，昨天戴上灰藍相間迷彩口罩，不僅吸引路人目光，也引發網友熱烈討論，認為「口罩太小」、「好像戴...

疫情衝擊 布袋魚市「攤商比客人多」

入冬嘉義縣布袋商港客輪停駛，旅遊淡季又碰上新冠肺炎疫情，雪上加霜，高跟鞋教堂遊客減少2成，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光魚市，遊客大減，平日攤商比客人多「等嘸人」，部分攤商乾脆關門去旅遊「放疫情假」；觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將減免承租高跟鞋處業者租金紓困；觀光魚市攤商希望漁會比照減免租金。

熱門新聞

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

擴大稽查白牌計程車 最高罰50萬、檢舉獎金30萬

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。