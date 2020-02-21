康那香董座發放學童及老人1.5萬個口罩 現場宣布加碼

學校下周即將開學，家長憂心口罩不夠用，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，今天捐贈漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將軍區學童防疫3D口罩，今天上午10點開始發放，湧入滿滿的民眾，領到口罩都表達感謝。

戴榮吉是漚汪文衡殿榮譽主委，他在決定發放學童口罩後，有感於老人家到藥房排隊只能買兩倜個口罩相當不捨，向關聖帝君擲筊請示獲允杯，決定也發給65歲老人各4片。

同時也當場宣布，將軍區的苓子寮、將軍、馬沙溝及青鯤鯓廟，只要神明説要發放，他就加碼發放給全部65歲的老人口罩。

外界質疑口罩不是都被政府徵用了？戴榮吉說，公司生產每日21萬片醫療口罩，全部交給政府，他發放的是空汙口罩，日產6萬片，是N95等級，一片市價25元，可多日配戴，目前在觀光工廠有販售；他也提到政府要3月底要加裝5條產線，每日可增加50萬片產能。

近期新冠肺炎及流感疫情肆虐全球，市面醫療口罩一罩難求，有鑑於家鄉民眾買不到口罩防護疫情及學童即將開學，基於感恩故鄉的心情，守護家鄉長者及學童健康，再度慷慨回饋故鄉，捐贈公司研發的3D立體口罩及抗菌濕巾。

發放對像是漚汪文衡殿四角頭（即將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等）65歲以上（即民國44年2月前出生）信徒初估有1500人，及將軍鄉區國中小與幼兒園學童約800人，以愛守護家鄉長者及孩童的健康，期盼能幫助家鄉民眾共同度過這一次的疫情，總計發放1.5萬片，經費約35萬元。