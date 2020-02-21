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春神來了! 蔗埕文化園區洋紅風鈴木粉嫩花盛開美麗吸睛
暖冬影響，嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區，洋紅風鈴木提前盛開，花開燦爛，讓人驚艷，是網友特蒐全台十處洋紅風鈴木盛開熱點，碰上新冠肺炎疫情，賞花遊客冷清。
受暖冬影響，3月初才開花的洋紅風鈴木，春節過後綻放，網友直呼比櫻花壯觀還大朵，洋紅風鈴木盛開，是網友特蒐全台十處洋紅風鈴木盛開熱點之一。
從糖廠大門往高鐵站左側路旁可看到，十多棵洋紅風鈴木盛開，粉嫩花朵構築美麗繁花盛景，美景讓人驚艷，去年立委蔡易餘在情人節前，臉書介紹這處賞花約會熱點。
去年蒜頭糖廠蔗埕文化園區東倉庫群旁，出租縣府打造蔗埕冰樂園整修施工，入口封閉，遊客無法親近觀賞失望，如今工程完工，花期到來卻碰上疫情，影響民眾出外賞花意願。
除洋紅風鈴木，蔗埕園區大門前故宮東路，道路筆直，木棉花群陸續盛開，鮮艷大片橘紅，映入眼簾，今年花況不如去年，但開車沿途賞花，讓駕駛人感受旅途的驚喜。
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