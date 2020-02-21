春神來了! 蔗埕文化園區洋紅風鈴木粉嫩花盛開美麗吸睛

台南市政府小內閣去年底陸續有異動，繼新聞處長蘇恩恩於本月回鍋市府之後，曾在前市長許添財任內擔任秘書長的謝世傑也在今天回歸市府接任環保局長，市長黃偉哲受訪時表示，正值新冠肺炎抗疫的非常時期，衛生環保防疫工作極為重要，過去謝世傑在許添財任內擔任環保局長及秘書長等職表現優異，借重他的豐富經驗及專業能力。

2020-02-20 23:20