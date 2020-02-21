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u故事／地球老爸扮愛的推手 星星少年拚出特奧金牌

聯合報 / 記者陳煜彬 廖惠玲 蔣宗裕／嘉義即時報導
訓練兒子寫作，蔡昭偉期盼蔡傑每天都進步一點。照片／蔡昭偉提供
訓練兒子寫作，蔡昭偉期盼蔡傑每天都進步一點。照片／蔡昭偉提供

如果家中有位自閉症的孩子，仰賴現有的醫療和特教資源，或許是個辦法；但是，蔡傑的爸爸蔡昭偉不願和現實妥協，毅然辭去工作，全職擔任蔡傑的個人教練，多年來，從運動、口語表達、寫作到生活訓練，17歲的蔡傑已能獨立自理生活，2019年還代表台灣參加東亞區特殊奧運網球賽，拿下雙打組金牌的殊榮。蔡昭偉說：「永不放棄，要有足夠的愛，才有辦法把不可能變成可能。」

蔡昭偉，人稱蔡傑爸，在孩子2歲半被確診為自閉症後，原本望子成龍的期待，轉化成用愛陪伴。蔡昭偉翻閱上百篇文獻，前往療養機構參觀，意識到早期治療的資源嚴重不足，每周僅僅各半小時的語言和職能治療，對孩子的幫助有限，「我不能這樣讓孩子莫名其妙長大。」於是，在孩子3歲多時，決定辭去營造公司工程師的工作，全心陪伴孩子成長。

然而，蔡昭偉擁有的雄心壯志差點被磨滅，跟孩子交手幾年後，發現訓練孩子不如想像中簡單，甚至形容：「孩子的反抗激烈，像是撞牆、咬舌頭，眼神布滿血絲，全身起玫瑰疹的模樣，幾乎要跟你同歸於盡。」

一般孩子的學習效率，對自閉症孩子來說，可能需要千萬次的練習才能達成。像是練習騎腳踏車時，蔡傑突然停在十字路口「感應飛碟」，引發交通大亂，蔡昭偉說：「帶也帶不走，情緒爆發的反應彷彿綠巨人浩克！」加上駕駛們的不理解、謾罵，讓蔡昭偉日積月累的巨大壓力爆發，一度閃過駭人念頭：「如果這樣不聽話亂騎，最好被汽車撞死算了...」所幸，只是一瞬間，蔡昭偉回神後，趕緊帶走蔡傑，內心想著：「他再怎麼糟糕，終究還是我的孩子。」

沉澱過後，蔡昭偉開始尋找宣洩壓力的管道，起初透過文字抒發憤怒情緒，從三字經的負面字眼，隨著時日逐步修整成有結構的故事篇章，意外成就部落格的人氣和網路聲量，讓他最開心的是，在自閉兒家庭間引發回響，互動互助。

之所以選擇寫作，蔡昭偉根本是挑戰自我罩門，「從小到大最痛恨的科目就是國語，寫作能力也不會好到哪去。」蔡昭偉透過文字記錄下孩子的生活，身為父親也希望成為蔡傑的楷模。「我真正的寫作從30歲才開始，經過十年，如果我成為作家，蔡傑是不是也可以？」

家住嘉義縣朴子市的蔡傑，跨學區就讀太保國中，交通工具從腳踏車換成公車，蔡昭偉當時寫下<揮手男孩等公車>這篇文章，描繪自閉症孩子如何學會搭公車的辛苦歷程。有一回，蔡傑和蔡昭偉先後揮手招車，公車駕駛毫不理會，蔡昭偉便衝到馬路中間肉身擋車，「我就跟你拚了！絕不能讓孩子認為，再怎麼認真努力，也不被社會接納，一定要讓他有成功的經驗。」

蔡昭偉陪伴愛子成長，人生跟著大轉彎，從營造工程師成為特教老師，甚至自詡自閉症傳教士，期許社會大眾對自閉症孩子多些理解和寬容。

蔡傑爸從工程師變全職爸爸，訓練兒子騎獨輪車、游泳等運動。記者廖惠玲／攝影
蔡傑爸從工程師變全職爸爸，訓練兒子騎獨輪車、游泳等運動。記者廖惠玲／攝影
蔡傑爸陪伴自閉症兒子蔡傑騎腳踏車上學。照片／蔡昭偉提供
蔡傑爸陪伴自閉症兒子蔡傑騎腳踏車上學。照片／蔡昭偉提供

自閉 公車

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