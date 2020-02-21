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翁章梁視察南新國小防疫 校長求助增加口罩額溫槍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(右二)帶教育處長陳添丁(右) 上午視察太保市南新國小防疫措施，校方人員拿額溫槍為縣長量測體溫。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(右二)帶教育處長陳添丁(右) 上午視察太保市南新國小防疫措施，校方人員拿額溫槍為縣長量測體溫。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情險峻，開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁上午視察學生數逾千人的太保市南新國小防疫措施，校長莊政道說，學童上呼吸道感染情形普遍，若班上有1人感染就停課，影響學生受教，有人感染全班戴口罩，口罩數量不足，另耳溫槍7支也不夠，翁章梁送來額溫槍及口罩等防疫物資。

開學前，縣府指派督學、科長兵分多路到國中小，檢視防疫項目，發公文要求各校遵照校園防疫工作指引SOP（統一作業規範），翁章梁也指示環保局會同鄉鎮市公所清潔隊，全部167所高國中小幼兒園校園全面消毒。

翁章梁上午帶教育處長陳添丁及環保局長張根穆，視察南新國小防疫措施，校長莊政道陪同說明，從學生進校門量測體溫，查看防疫物資口罩、消毒水、酒精、肥皂等，慰勞清毒校園的清潔人員，在洗手台示範洗手，到幼兒園擦拭上課桌子，最後查看午餐廚房清潔消毒。

翁章梁對防疫準備工作周全，感到滿意，指示留意寒假從中港澳返台的師生健康狀況，落實防疫SOP，他說，開學前全部校園完成消毒，備妥防疫物資，用肥皂勤洗手防疫最重要，讓學生安全健康求學，家長放心。

莊政道說，5名返台師生都在家居家檢疫，他說，教育部未強制學童戴口罩，宣導學生上學先在家戴口罩量體溫，到校分流到班級上課，全校1035名學生，只有7支耳溫槍不足，另學校準備千餘個口罩，有人感染全班戴口罩，口罩數量不足，需縣府支援。教育處說，額（耳）溫槍開學後每6班分配1支，已增購額溫槍，目標每班1支。

開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施，到幼兒園擦拭上課桌子。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施，到幼兒園擦拭上課桌子。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施，在洗手台示範洗手。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施，在洗手台示範洗手。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(中)帶教育處長陳添丁(右) 上午視察太保市南新國小防疫措施，送來額溫槍及口罩給校長莊政道(左)。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(中)帶教育處長陳添丁(右) 上午視察太保市南新國小防疫措施，送來額溫槍及口罩給校長莊政道(左)。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(左三)帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施， 慰勞清毒校園的清潔人員。記者魯永明／攝影
開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁(左三)帶教育處長陳添丁等視察太保市南新國小防疫措施， 慰勞清毒校園的清潔人員。記者魯永明／攝影

口罩 翁章梁 幼兒園

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