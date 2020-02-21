翁章梁視察南新國小防疫 校長求助增加口罩額溫槍

新冠肺炎疫情險峻，開學在即，校園防疫大作戰，嘉義縣長翁章梁上午視察學生數逾千人的太保市南新國小防疫措施，校長莊政道說，學童上呼吸道感染情形普遍，若班上有1人感染就停課，影響學生受教，有人感染全班戴口罩，口罩數量不足，另耳溫槍7支也不夠，翁章梁送來額溫槍及口罩等防疫物資。

開學前，縣府指派督學、科長兵分多路到國中小，檢視防疫項目，發公文要求各校遵照校園防疫工作指引SOP（統一作業規範），翁章梁也指示環保局會同鄉鎮市公所清潔隊，全部167所高國中小幼兒園校園全面消毒。

翁章梁上午帶教育處長陳添丁及環保局長張根穆，視察南新國小防疫措施，校長莊政道陪同說明，從學生進校門量測體溫，查看防疫物資口罩、消毒水、酒精、肥皂等，慰勞清毒校園的清潔人員，在洗手台示範洗手，到幼兒園擦拭上課桌子，最後查看午餐廚房清潔消毒。

翁章梁對防疫準備工作周全，感到滿意，指示留意寒假從中港澳返台的師生健康狀況，落實防疫SOP，他說，開學前全部校園完成消毒，備妥防疫物資，用肥皂勤洗手防疫最重要，讓學生安全健康求學，家長放心。