7天買1次 嘉市衛生所每天實名制買口罩 衛教勤洗手
嘉義市衛生所搭配買口罩人氣，啟動行動衛教補給站，昨天下午向買口罩民眾宣導衛教「勤洗手、正確使用口罩」，讓民眾買口罩也獲得健康知識。衛生局提醒，衛生所每天有400片成人口罩及200片兒童口罩，售完為止，平日販售時間下午1時30分至5時30分，例假日(周六、周日)上午9時至12時。
民眾赴衛生所一樣憑健保卡可購買2片成人口罩、4片兒童口罩，不拆賣，身分證末碼單數周一、三、五購買，身分證末碼雙數周二、四、六購買，周日都可買，每人每7天購買1次，並可多帶另1人健保卡代買，父母可持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，兒童也可以依照實際需要購買大人型口罩(若兒童購買成人口罩則以2片為限)，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。
西區衛生所楊百文主任表示，對抗武漢肺炎，勤洗手不可少。不要小看洗手這個簡單動作，其實有很多「眉角」，大家洗手可記7字口訣：「內（手掌）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）」，整個過程需要搓洗40至60秒，才算是有效的洗手。
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