嘉義火車站前大白熊也戴口罩？網友笑：好像大內褲

嘉義火車站前的沉睡森林大白熊，昨天戴上灰藍相間迷彩口罩，不僅吸引路人目光，也引發網友熱烈討論，認為「口罩太小」、「好像戴阿嬤大內褲」、「像比基尼、花內褲」；嘉義市長黃敏惠說明，幫大白熊戴數位迷彩口罩，象徵防疫如作戰，並強調多洗手更重要。

嘉義車站前「沉睡森林大白熊」由在地知名插畫家SMART莊信棠設計，自去年底開始成為火車站前重要地標，吸引許多遊客拍照打卡。

嘉義市府昨幫大白熊戴上迷彩圖案口罩，提醒民眾做好自主健康管理，沒想到許多網友都戲稱「大白熊戴上阿嬤內褲」、「阿婆內褲拿來曬？」也有網友疑問「熊熊生病了嗎？」，「 頭太大快要套不住了」，也有人直言「這很有宣傳效果」。

「象徵防疫如作戰」黃敏惠說，沉睡大白熊戴上數位迷彩口罩，讓人會心一笑、覺得好玩跟上時事，這個也提醒大家重視防疫，如果身體不舒服記得戴上口罩，保護自己也保護別人，但除戴口罩手也要洗乾淨，多洗手才是重要的，口罩正確使用，大家一起度過疫期作戰。