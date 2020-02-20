剩0.8趴 台南勞工局：轄內足額提撥退休金比率達99.2%

台南市政府勞工局表示，轄區事業單位足額提撥退休金比率去年已達99.2%，期望所剩的0.8%業者也能依法提撥，實現全市100%提撥目標。

勞工局表示，為保障勞工舊制退休金權益，勞動基準法第56條第2項規定，雇主應於每年年度終了前，審視其於台灣銀行所設立勞工退休金專戶，估算該專戶餘額，如不足給付次一年度內預估成就退休條件勞工退休金數額者，雇主應於次年度3月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議，以保障舊制勞工退休金權益。

勞工局說，本轄區事業單位於108年度總計提撥40億2618萬7826元，轄內足額提撥退休金比率於108年已達99.2%。為強化事業單位法令認知，將於本月26日及3月11日分別在新營民治、永華市政中心舉辦理2場109年度勞工退休準備金制度說明會(現場報名即可)，時間都是下午2時。

勞工局長王鑫基表示，雇主應將勞工視為是公司的資產而非只是人力，雇主應善待員工，並應於109年3月底前提撥足額舊制勞工退休準備金，保障勞工退休福祉。