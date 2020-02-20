聽新聞
test
0:00 / 0:00
剩0.8趴 台南勞工局：轄內足額提撥退休金比率達99.2%
台南市政府勞工局表示，轄區事業單位足額提撥退休金比率去年已達99.2%，期望所剩的0.8%業者也能依法提撥，實現全市100%提撥目標。
勞工局表示，為保障勞工舊制退休金權益，勞動基準法第56條第2項規定，雇主應於每年年度終了前，審視其於台灣銀行所設立勞工退休金專戶，估算該專戶餘額，如不足給付次一年度內預估成就退休條件勞工退休金數額者，雇主應於次年度3月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議，以保障舊制勞工退休金權益。
勞工局說，本轄區事業單位於108年度總計提撥40億2618萬7826元，轄內足額提撥退休金比率於108年已達99.2%。為強化事業單位法令認知，將於本月26日及3月11日分別在新營民治、永華市政中心舉辦理2場109年度勞工退休準備金制度說明會(現場報名即可)，時間都是下午2時。
勞工局長王鑫基表示，雇主應將勞工視為是公司的資產而非只是人力，雇主應善待員工，並應於109年3月底前提撥足額舊制勞工退休準備金，保障勞工退休福祉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言