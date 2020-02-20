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怎麼戴都有漏洞怎麼辦？她教你依臉形自製口罩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
除了平板口罩也可製作立體型口罩套布，適合各種不同臉形。記者蔡維斌／攝影
除了平板口罩也可製作立體型口罩套布，適合各種不同臉形。記者蔡維斌／攝影

雲林縣唯一擁有專業裁縫教室的虎尾國中，邀請知名的縫紉老師張春美，教導多樣化的自製口罩，從簡單型、立體到多功能型，依個人臉型需求，縫製專屬的防疫口罩，防疫效果佳，創意又簡便，只要一個醫療口罩搭配自製的口罩套布，可重覆多次使用，延長口罩使用壽命，大幅減輕口罩短缺壓力。

戴口罩最怕不合自己臉形，很多人怎麼戴都不密合，一旦有漏洞，防疫效果大打折扣，開學在即，雲林縣熱心的手作裁縫老師張春美，受邀到虎尾國中，教老師如何製作各種不同的口罩套布，從構圖、裁布、考克（車布邊）再到熨平，只要一塊小巾布，不到半小時，可製成合適自己臉形的口罩套布。

除了合適自己臉形，一般口罩用完一次即丟，也是造成口罩荒的主因，如何解決這兩個大問題，張春美貼心把各種口罩的設計圖樣先畫好，只要依圖調整自己的臉形尺寸，就可完成專屬自己且又耐用的口罩。

張春美說，口罩套布可依不同臉形多樣變化裁製，調整到最自己最舒適的尺寸或形狀，不過關鍵在熨燙，因套布須摺疊熨燙，所以要選用較軟的布材，平均一個布材料套成本只須30到40元，搭配一個醫療用口罩，即可多次換洗使用。

張春美說，口罩以透氣及阻隔效果最重要，棉布柔密，阻隔力較好，紗布透氣佳，所以可用棉質或紗質布合製，口罩套的夾層可裝入不織布或藥用乾紙巾或衛生紙，既有防護作用， 又能隨時卸下清洗，延長口罩壽命，即便擦口紅的人也能放心戴。

隨疫情增溫，自製口罩成為熱門課程，連許多男老師也來學，生活輔導主任林永欽表示，開學在即，很多家長還煩惱布口罩不夠用，一旦有了自製的口罩套布，讓有限的防疫資源發揮極致，可大幅減輕缺口罩壓力。

裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，連男老師也細心學習。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，連男老師也細心學習。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美（左）受邀到虎尾國中教導製作各種適合個人臉形，且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。記者蔡維斌／攝影
虎尾國中擁有雲林唯一專業的裁縫教室，設備和布料相當齊全。記者蔡維斌／攝影
虎尾國中擁有雲林唯一專業的裁縫教室，設備和布料相當齊全。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美教大家製作各種不同形狀的口罩套布，可裝入各種隔離材料，連擦口紅的人也可使用。記者蔡維斌／攝影
裁縫大師張春美教大家製作各種不同形狀的口罩套布，可裝入各種隔離材料，連擦口紅的人也可使用。記者蔡維斌／攝影

口罩 衛生紙

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