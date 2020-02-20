怎麼戴都有漏洞怎麼辦？她教你依臉形自製口罩

雲林縣唯一擁有專業裁縫教室的虎尾國中，邀請知名的縫紉老師張春美，教導多樣化的自製口罩，從簡單型、立體到多功能型，依個人臉型需求，縫製專屬的防疫口罩，防疫效果佳，創意又簡便，只要一個醫療口罩搭配自製的口罩套布，可重覆多次使用，延長口罩使用壽命，大幅減輕口罩短缺壓力。

戴口罩最怕不合自己臉形，很多人怎麼戴都不密合，一旦有漏洞，防疫效果大打折扣，開學在即，雲林縣熱心的手作裁縫老師張春美，受邀到虎尾國中，教老師如何製作各種不同的口罩套布，從構圖、裁布、考克（車布邊）再到熨平，只要一塊小巾布，不到半小時，可製成合適自己臉形的口罩套布。

除了合適自己臉形，一般口罩用完一次即丟，也是造成口罩荒的主因，如何解決這兩個大問題，張春美貼心把各種口罩的設計圖樣先畫好，只要依圖調整自己的臉形尺寸，就可完成專屬自己且又耐用的口罩。

張春美說，口罩套布可依不同臉形多樣變化裁製，調整到最自己最舒適的尺寸或形狀，不過關鍵在熨燙，因套布須摺疊熨燙，所以要選用較軟的布材，平均一個布材料套成本只須30到40元，搭配一個醫療用口罩，即可多次換洗使用。

張春美說，口罩以透氣及阻隔效果最重要，棉布柔密，阻隔力較好，紗布透氣佳，所以可用棉質或紗質布合製，口罩套的夾層可裝入不織布或藥用乾紙巾或衛生紙，既有防護作用， 又能隨時卸下清洗，延長口罩壽命，即便擦口紅的人也能放心戴。