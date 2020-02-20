全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

防疫升溫，尤其學校即將開學，耳、額溫槍難買，雲林縣麥寮鄉不僅新生兒補助最國最高，幼兒園上學也免費，為加強保護兒童，還為幼兒園加裝「紅外線熱像儀」，這不只是雲林縣防疫最精進的公立幼兒園，甚至可說是全國防疫最周全的鄉。

麥寮鄉幾天來不僅率先展開全鄉大消毒，公廁、市場、學校、長青食堂及各街道、集會所，消毒鉅細靡遺，防疫無死角，更無限量定點供應消毒水，只要家中需要，盡可取用，一切全免費。此外，今天還為幼兒園加裝熱像感應攝影系統，是雲林縣獨一無二的校園防疫系統，比大學還精進。

麥寮鄉長蔡長昆說，額溫槍誤差大，耳溫槍的耳套也很難買，開學在即，家長都很擔心，加上該鄉的幼兒園孩子多達375人，開學當天都集中同一時間到校，如要一一量體溫，將會大排長龍，耗費時間和人力，尤其最近寒流來襲，麥寮東北季風特別強強，清晨氣溫低，幼兒排隊量體溫，難抵風寒，因而才決定購置「紅外線熱像儀」，小朋友只要和平常一樣走進學校，馬上可偵測到體溫。

每套紅外線熱像儀造價約四十萬元，非地方鄉鎮經費能力所及，麥寮鄉率先為孩童裝置，格外引人注目。雲林縣府教育處表示，這應該是目前雲林縣公立學校或幼兒園的第一套。

麥寮鄉公所主任秘書陳東松說，「紅外線熱像儀」今天已完成裝置測試，開學後可大量、迅速、準確偵測人體溫度，防疫能量升級，一旦偵測到體溫度高於攝氏卅七．五度，會自動發出警報，迅速進行防疫規定的必要措施，省時又省力。

雲林縣家長會長協會理事廖學賢也認同麥寮鄉公所的作法，他表示，學生數較多的學校應可考慮裝設熱感應攝影器材，否則開學日校門口大塞車是可預期的。