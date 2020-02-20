防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑
新冠肺炎疫情爆發以來，大蒜的銷售激增，家住雲林縣莿桐的張雅萍說，家裡三代種蒜，不曾見過生意這麼好的；只要是大蒜的相關製品銷售都很好；廠商每天追著她要貨，但蒜頭一年一收，新蒜要等到清明才能採收。
張雅萍因為家裡種蒜，她為此成立生技公司，以自然發酵技術，掌握好時間和溫溼度，把帶有刺鼻辛味的大蒜變化成口感微甜的黑蒜，不僅好入口、不傷胃，對身體的好處比生大蒜還提高10幾倍，近年受到市場歡迎。他們也把黑蒜做成汁，開發出黑蒜精，無論一口飲盡還是加入燉雞，都提高了利用價值。
因為最近通路商經常向她催貨，銷路突然激增，讓她不敢置信的今天親自跑到台中市的統一集團旗下的聖德科斯生機食品店裡了解，當看到貨架上空無一物只剩下商標牌，她才相信原來黑蒜和黑蒜精最近賣得這麼好。
聖德科斯督導林鉅閔面帶笑說的說，近來受防疫需求，許多消費者上門找尋保健食品，大蒜因為好處大家都知道，產品的市場性相當純熟，因此幾乎不需要什麼解說，消費者就自己會買，而且一買就不少，通路上幾乎已沒有產品，所以才會積極向廠商催貨。
張雅萍說，蒜頭每年僅一收，產期在清明後；要產製黑蒜需經過3個月的發酵，賣相好的3成大蒜都製成黑蒜銷售，其餘7成則製成黑蒜精；目前黑蒜精還有一些，但要吃黑蒜就還要再等等了。
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