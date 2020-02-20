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取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
公路總局下令各區監理所擴大稽查取締白牌車，嘉義區監理所接獲檢舉，下午在嘉義火車站，攔查一輛載客 人的白牌車。圖／嘉義區監理所提供
公路總局下令各區監理所擴大稽查取締白牌車，嘉義區監理所接獲檢舉，下午在嘉義火車站，攔查一輛載客 人的白牌車。圖／嘉義區監理所提供

新冠肺炎疫情嚴峻，日前傳出首例確診死亡病例是白牌車駕駛，公路總局為防杜白牌車成為防疫漏洞，下令各區監理所擴大稽查取締，嘉義區監理所接獲檢舉，下午在嘉義火車站，攔查一輛載客人的白牌車，將依公路法重罰羅姓司機10萬元，發給檢舉人1萬獎金。

監理所調查，接獲檢舉，下午會同警方在嘉義火車站，攔查一輛載客人的白牌車，客人坦承付費搭乘，但開車羅姓男子否認載客，監理所說，客人付費從嘉義市某校搭白牌車到嘉義火車站，客人戴口罩，白牌車司機未戴口罩。

監理所說，自用車違規經營計程車客運業（俗稱白牌車），原就是公路總局及各直轄市政府稽查取締重點，為強化運輸服務防疫措施，即日起加強稽查取締，宣導民眾搭乘合法計程車，輔導白牌車駕駛人轉入計程車，擴大取締非法業者與通報下架媒介Line群組，並與各計程車公 （工）會合作強化計程車駕駛人及車輛防疫措施。

防疫期間查獲違反規定者，依公路法加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，合法計程車行掩護非法營運，最重將廢止營業執照；另為防杜白牌車違規營業，公路法修正訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人新臺幣1萬至30萬元檢舉獎金。

公路總局下令各區監理所擴大稽查取締白牌車，嘉義區監理所接獲檢舉，下午在嘉義火車站，攔查一輛載客 人的白牌車。圖／嘉義區監理所提供
公路總局下令各區監理所擴大稽查取締白牌車，嘉義區監理所接獲檢舉，下午在嘉義火車站，攔查一輛載客 人的白牌車。圖／嘉義區監理所提供

計程車 嘉義 火車站

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