台南生技公司暖捐物資 提醒員警學生勤洗手防疫
武漢肺炎疫情延燒，位於台南市安定區的無患子生技公司面臨防疫相關產品供貨壓力，但仍調撥一批噴霧式乾洗手液、洗手乳，分別捐給台南市警察局及安定區的學校，盼有助防疫。
無患子生技公司董事長王高榮今天表示，受武漢肺炎疫情影響，公司原物料供給緊縮，防疫產品出現供貨與生產壓力。尤其是到處調貨瓶子與壓頭，仍無法滿足需求。但防疫視同作戰，第一線執勤員警和即將開學的學生，都很需要關心。
王高榮表示，昨天已先捐贈一批共4680瓶噴霧式乾洗手液給台南市警察局，讓第一線員警執勤時可隨時清潔手部。另外，將捐贈給安定區的4所國中、小學每校50罐洗手乳，協助提醒學生們在校時間勤洗手，確保病菌不上身。
他也提到，雖然壓力不小，但仍會視產線能力為防疫工作奉獻，期望台灣安然度過這次武漢肺炎疫情危機。
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